Guide des spectacles de la Fête nationale

Parmi les nombreux événements organisés dans le cadre des célébrations de la fête nationale, on compte plusieurs concerts offerts­­­ par des artistes de renom. Pour l’occasion, Le Journal de Québec vous a préparé un guide regroupant 40 spectacles qui seront présentés gratuitement dans 10 régions, aujourd’hui et demain.

Montréal

Alaclair Ensemble |

Dans le Sud-Ouest, c’est sur la rue Notre-Dame Ouest, entre Atwater et Saint-Augustin, que les célébrations se dérouleront aujour­d’hui. Parmi les artistes qui seront de la partie, on compte Damien Robitaille (17 h), Lydia Képinski (19 h), Alaclair Ensemble (20 h), Seba et Horg et leur invité Sam Faye (22 h) et Mononc’ Serge (23 h 30).

Patsy Gallant |

À 13 h 30, aujourd’hui, c’est à la chapelle des Sœurs de la Providence (1431, rue Fullum), située dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, que se produira l’artiste.

Laurence Jalbert |

La chanteuse se produira au parc Eugène-Dostie, à L’Île-Bizard, aujourd’hui. Sa prestation, qui débutera à 21 h, sera suivie par la présentation de feux d’artifice.

Loco Locass |

Aujourd’hui, le groupe se produira au Stade IGA (285, rue Gary-Carter), dans le quartier Villeray, à compter de 22 h. Isabelle Blais et La Bronze seront également des célébrations, à compter de 18 h.

France D’Amour |

Demain, à 13 h, le public pourra assister à une prestation de France D’Amour, qui se produira à la place des Tisserandes, dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Les Respectables |

C’est au parc Saint-Jean-Baptiste, situé à Pointe-aux-Trembles, que le groupe se produira demain, à 21 h. C’est l’artiste Andy St-Louis qui réchauffera les planches pour les musiciens, à compter de 19 h 45.

Alex Nevsky |

Demain, c’est à Lachine, au parc Saint-Louis, que célébrera Alex Nevsky. Son concert, qui débutera à 21 h 30, sera précédé d’une prestation du groupe Mordicus. Notez qu’Arthur L’aventurier sera également de la partie, à 13 h.

Fanny Bloom |

La chanteuse se produira dans le Quartier latin (1700, rue Saint-Denis), demain soir. Sa prestation, qui débutera à 22 h 30, sera précédée par un concert de Mon Doux Saigneur, à 21 h 15. Des spectacles d’humour mettant notamment en vedette Rosalie Vaillancourt et Sèxe Illégal auront lieu à 18 h 30 et 20 h, au même endroit.

Laval

Daniel Bélanger |

Demain, les spectateurs auront droit à tout un spectacle au Centre de la nature, à Laval. Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Klô Pelgag, Vincent Vallières, Émile Bilodeau, ainsi que les 130 choristes des Petits chanteurs de Laval, comptent parmi les nombreux artistes qui monteront sur scène, à compter de 21 h.

Lanaudière

France D’Amour |

Aujourd’hui, à L’Assomption, Rémi Chassé et France D’Amour sont attendus au parc Léo-Jacques à compter de 20 h.

Alex Nevsky |

Aujourd’hui, c’est dans le Vieux-Terrebonne (866, rue Saint-Pierre) que le musicien et ses invités célébreront la fête nationale­­­, à compter de 20 h 30.

Dan Bigras |

À Chertsey, aujourd’hui, le public aura droit à un concert offert par Dan Bigras et Lulu Hughes, et ce, à compter de 20 h 30. Le spectacle sera présenté au 333, avenue de l’Amitié.

Nanette Workman |

À Joliette, c’est au parc Louis-Querbes, aujourd’hui, que montera sur scène le duo formé de Martin Deschamps et Breen LeBœuf, ainsi que la chanteuse Nanette Workman. Cette portion musicale des festivités débutera à 20 h 30.

Mélissa Bédard |

À Lavaltrie, aujourd’hui, le public aura droit à un concert mettant en vedette une dizaine d’artistes. Se produiront au parc Gérard-Lavallée, à compter de 20 h 30, Audrey Gagnon, Bruno Labrie, David Fleury, François Lachance, Joannie Benoit, Maxime McGraw, Mélissa Bédard et Mélissa Ouimet.

Ludovick Bourgeois |

C’est à Saint-Lin-Laurentides, aux abords de la salle L’Opale et du centre sportif, que se produira le musicien. Son spectacle débutera à 20 h 30, ce soir.

La Chicane |

Demain, à Repentigny, le chanteur Hugo Lapointe se produira au parc de l’Île-Lebel à 19 h. À compter de 20 h 30, c’est le groupe La Chicane qui montera sur scène. La soirée se terminera avec une prestation de la formation punk-trad Carotté.

Wilfred Le Bouthillier |

À Terrebonne, demain, c’est au parc Philippe-Villeneuve que le public est attendu. À 19 h 15, on y présentera un concert de Wilfred Le Bouthillier et à 21 h, c’est le duo formé par Martin Deschamps et Breen LeBœuf qui prendra le relais.

Laurentides

Les Trois Accords |

À Mirabel, dans le secteur Saint-Canut, le groupe se produira au parc Gingras, ce soir. Leur prestation, qui débutera à 21 h 30, sera précédée par des concerts offerts par Jonathan Desforges (20 h 30) et Gabrielle Audet (19 h).

Michel Pagliaro |

L’artiste célébrera à Lachute, ce soir. Il se produira au parc Richelieu à compter de 22 h.

Robert Charlebois |

Ce soir, le musicien présentera un concert sur la scène Budweiser située au 235, rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache, à compter de 22 h 15.

Marjo |

Demain soir, c’est à Sainte-Thérèse que la chanteuse célébrera la fête nationale. Elle est attendue à 20 h 15 dans le stationnement de l’hôtel de ville, situé au 6 rue de l’Église.

Noir Silence |

Le groupe se produira au parc Maurice-Tessier, à Blainville, demain. Leur concert débutera à 21 h.

Andréanne A. Malette |

La chanteuse se produira demain soir à Saint-Eustache, sur la scène Budweiser (235, rue Saint-Eustache), à compter de 21 h 15. Le duo Seba et Horg la précédera sur scène à 20 h, tandis qu’un concert retrouvailles avec Mike Sawatzky (Les Colocs) est prévu à 23 h.

Outaouais

Les Cowboys Fringants |

Dans le secteur Aylmer (Gatineau), le public pourra assister à plusieurs prestations musicales, au parc des Cèdres. Céleste Lévis (18 h), Tire le coyote (19 h 45) et les Cowboys Fringants (21 h 45) figurent au programme des célébrations qui se dérou­leront aujourd’hui.

Les Charbonniers de l’enfer |

À Gatineau, c’est au coin des rues Aubry et Laval que la formation trad se produira. Présenté à compter de 19 h, le concert mettra aussi en vedette Alexandre Belliard, Chandail de Loup et Nulle Part Nord.

Les Trois Accords |

Demain, les festivités se poursuivront au parc des Cèdres, à Aylmer (Gatineau), avec des concerts offerts par la musicienne Maggie Savoie (18 h), le rappeur Manu Militari (19 h 45) et le groupe Les Trois Accords (21 h 45).

Estrie

Les chiens de ruelles |

À Sherbrooke, c’est au parc Jacques-Cartier que le public est attendu, aujourd’hui. À compter de 20 h 30, il aura droit à des prestations des groupes De Temps Antan et Les chiens de ruelles.

Mauricie

Les Frères Lemay |

Ce soir, à Trois-Rivières, les artistes Gabrielle Proulx et Yan Boissonnault, ainsi que BradyCardie et Les Frères Lemay se produiront au parc Portuaire dès 19

Marjo |

La chanteuse se produira ce soir à Saint-Alexis-des-Monts, dans le cadre du Festival de la truite mouchetée, dès 22 h 30, après la présentation de feux d’artifice.

Centre-du-Québec

Étienne Drapeau |

C’est à Pierreville, aujourd’hui, que le chanteur célébrera avec le public. Son concert, qui sera présenté aux abords de l’hôtel de ville (situé au 26, rue Ally), débutera à 20 h.

Yves Lambert Trio |

Ce soir, c’est au parc Sainte-Thérèse, à Drummondville, que le public pourra assister au concert du Yves Lambert Trio, dès 21 h. L’ensemble vocal Les Gospangels se produira sur les planches avant eux, à compter de 20 h.

Les Respectables |

Le groupe se produira à Princeville, aujourd’hui. Il est attendu au parc Multisports à compter de 21 h.

Kevin Parent |

À Victoriaville, ce soir, c’est au parc Terre-des-Jeunes que le public est convié à assister à un concert de Kevin Parent, à compter de 21 h. William Deslauriers sera aussi de la partie, à 19 h 15.

Abitibi-Témiscamingue

Bleu Jeans Bleu |

À Val-d’Or, sur la 3e avenue, le public pourra assister à des prestations offertes par les formations Bleu Jeans Bleu, Les Gerry’s et Macadam. Le tout débutera à 18 h 30, ce soir.

Montérégie

Daniel Boucher |

Aujourd’hui, au coin des rues Frontenac et Jacques-Cartier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le public pourra assister à trois concerts : Zébulon (20 h), Jérôme Charlebois (21 h 30) et Daniel Boucher (22 h 30).

Marie Denise Pelletier |

Marie Denise Pelletier, William Deslauriers, Nadja, Maxime Landry et Alexe Gaudreault se produiront à Boucherville, aujourd’hui. Ils monteront sur la scène Desjardins (située à la place de l’église Sainte-Famille) à compter de 20 h 30.

Radio Radio |

Le duo se produira dans le Vieux-Longueuil, sur la scène Desjardins (rue Saint-Charles, coin Saint-Sylvestre), ce soir. Sa prestation, qui débutera à 21 h, sera précédée de spectacles offerts par Sylvain Turcotte (19 h 30) et Maryline Léonard (18 h 30).

Bruno Pelletier |

Le chanteur se produira à Salaberry-de-Valleyfield, au parc Sauvé, aujourd’hui, à 22 h 15. C’est le groupe Melt It Up qui le précédera sur scène, à compter de 20 h.

Patrice Michaud |

Le programme de demain sera chargé, à Saint-Hubert. En plus d’accueillir Patrice Michaud et Les Majestiques, à 20 h 30, le parc de la Cité sera également le théâtre de prestations offertes par Émile Bilodeau (19 h 30) et Alaclair Ensemble (22 h).

Paul Piché |

Demain à Saint-Constant, c’est au Centre municipal (situé au 160, boulevard Monchamp) que Paul Piché présentera son spectacle 40 printemps, à compter de 20 h 45. Alexis Arbour montera également sur scène à 22 h 30.