«J'ai vraiment vécu quelque chose avec un homard» - Bryan Audet

En plus d’être papa depuis neuf mois du petit Léon, Bryan Audet ne chôme pas. Il est de retour à «Sucré salé» et à la radio, tout en animant une nouvelle émission à Zeste. Et ce ne sont pas les projets qui manquent pour l’automne!

Le concept n’est pas de lui, mais Bryan Audet est parfaitement à sa place à la barre de la nouvelle émission «Alimentaire, mon cher Bryan!», diffusée cet été à Zeste.

«En tant qu’animateur, je me glisse dans la peau d’un employé de la restauration ou d’un magasin d’alimentation afin de faire découvrir le lieu, mais aussi de poser des questions qui intéressent tout le monde. On est de plus en plus ¨foodie¨ au Québec: on tripe sur le bon vin, la bonne bière, la bonne bouffe. On aime découvrir des produits et les bonnes façons d’apprêter chacun des aliments. Je trouve intéressant de faire une émission qui démystifie les questions que l’on se pose dans la vie de tous les jours.»

Bryan a été élevé par des parents très ouverts sur le plan culinaire; ils essayaient régulièrement de nouvelles recettes et de nouveaux plats.

«J’ai appris que ce n’était pas grave de me tromper; je n’ai donc pas peur de me lancer dans une recette. Je n’ai suivi aucun cours de cuisine, mais j’essaie constamment des choses et je ne suis pas forcément les recettes à la lettre. Avec ma blonde (Véronique Claveau), on est des fans d’émissions de cuisine, et j’ai tous les livres de Daniel Vézina. J’essaie plein de trucs. Les questions que je me pose dans l’émission, ce sont des questions que je me posais réellement avant le tournage.»

Pour les besoins de l’émission, il a tourné dans un restaurant, une boulangerie, une boucherie ou encore une poissonnerie... Les occasions n’ont pas manqué pour déstabiliser l’animateur.

«La première journée de tournage, je devais jouer au serveur au restaurant Le Fabergé. Toute l’équipe a été super accueillante avec nous. Mais il y a des clients qui pensaient que j’étais véritablement un serveur de la place.

Ils me posaient des questions et me regardaient un peu croche en se disant que je ne faisais rien. Il a fallu que je leur explique qu’on faisait un tournage!»

Bryan a aussi dû faire face à des défis. «J’ai vraiment vécu quelque chose avec un homard. J’en avais déjà mangé, mais je n’en avais jamais tenu un vivant dans mes mains. À la maison, c’est mon père qui faisait cuire les homards. Quand on est allés tourner à la poissonnerie La Mer, je devais mettre un homard dans le bassin d’eau et je n’étais vraiment pas à l’aise. (rires)»

Sa curiosité comblée

Alors qu’il vient tout juste de terminer les représentations de la comédie musicale «Demain matin, Montréal m’attend», Bryan est de retour comme chroniqueur à «Sucré salé pour une septième saison.

«Je suis chanceux, car tout me plaît dans ce mandat. Je suis un gars qui adore chanter et faire de la scène, mais je suis aussi très curieux. Je posais beaucoup de questions à l’école. Les profs me limitaient dans les questions que je pouvais poser, car je ralentissais les cours. Je voulais toujours aller plus loin. Avec ¨Sucré salé¨, je peux poser autant de questions que je veux, jusqu’à ce que le réalisateur me dise qu’on ne fait pas un documentaire! (rires)»

La curiosité de Bryan peut donc être comblée, d’autant plus qu’il rencontre des personnalités et des artistes qu’il n’aurait peut-être pas pu croiser autrement. «Ce qui est le fun, c’est que l’émission a fait sa renommée depuis longtemps. Les invités savent à quoi s’attendre. On fait des activités estivales avec eux, mais on n’a pas peur d’aller dans le contenu et d’approfondir les entrevues.»

Un papa heureux

Mais ce qui réjouit le plus Bryan, ça reste son petit Léon, qui a eu neuf mois le 11 juin dernier.

«C’est un bébé super relax. Il est tellement fin! On est des parents assez énergiques, et je pensais qu’il allait ¨avoir du gaz¨. Il en a parce qu’il est très curieux: il regarde tout et veut toucher à tout. Il est très allumé et éveillé. C’est aussi un petit charmeur. Il a juste le goût d’être aimé et il a compris comment ça marche... Il n’arrête pas de nous envoyer des sourires qui nous font craquer. C’est la plus belle chose qui m’est arrivée dans ma vie!»