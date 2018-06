«La magie du destin» souffle ses 25 bougies

Le couple de cinéma formé par Tom Hanks et Meg Ryan fait ses premiers pas en 1989 dans «Joe contre le volcan».

Parce que le public est tombé en amour avec eux et que leur chimie est indéniable, Nora Ephron les réunit dans «La magie du destin», l’une des comédies romantiques dont le succès ne se dément pas malgré les années.

Voici, en 10 mots-clés, les secrets de cette production dont les 25 ans ne nous rajeunissent pas!

Deuxième

Nora Ephron est une scénariste fort connue lorsque «La magie du destin» prend l’affiche le 25 juin 1993. Elle est l’auteure de «Silkwood» avec Meryl Streep et de «Quand Harry rencontre Sally». Or, non seulement signe-t-elle le scénario de «La magie du destin» avec Jeff Arch et David S. Ward, mais elle décide aussi de passer pour la seconde fois dernière la caméra afin d’en assurer la réalisation.

Distribution

Le choix des acteurs n’est pas évident. Tom Hanks refuse lorsqu’il lit le premier brouillon du scénario et Julia Roberts ne parvient pas à se libérer. Kim Basinger, également approchée, trouve la prémisse de cette histoire totalement ridicule. Et il faudra les refus successifs de Jodie Foster, Michelle Pfeiffer et Jennifer Jason Leigh pour que Meg Ryan soit choisie. Fait amusant, Tom Hanks et Meg Ryan ne partagent qu’à peine deux minutes ensemble à l’écran!

Mensonge

Afin de convaincre Bill Pullman d’accepter d’incarner le petit ami puis fiancé - finalement éconduit - de Meg Ryan, Nora Ephron lui a fait croire que son rôle était plus important! La réalisatrice lui avait expliqué que «La magie du destin» était l’histoire d’un triangle amoureux.

Attitude

«J’étais un acteur extrêmement désagréable à l’époque», a confié Tom Hanks des années après la sortie du film. Apparemment, il passait son temps à se plaindre de tout... y compris du fait que le jeune Ross Malinger, qui incarne son fils de cinéma, avait de meilleurs dialogues que lui!

Dehors!

Au départ, Nora Ephron avait embauché le jeune Nathan Watt pour tenir le rôle de Jonah. Mais elle l’a remplacé par Ross Malinger en cours de tournage, sans jamais donner d’explications à ce sujet.

Coupée

Parker Posey avait un rôle très secondaire dans «La magie du destin»... que Nora Ephron a coupé au montage. L’actrice a retrouvé la cinéaste, Tom Hanks et Meg Ryan quelques années plus tard dans «Vous avez un message».

Eau

Au moment du tournage, la ville de Seattle était aux prises avec une importante sécheresse. La production a donc dû faire livrer des camions-citernes sur le plateau afin de simuler la pluie... au grand dam de la population locale!

Avion

Toutes les scènes d’avion ont été tournées à Renton, dans l’État de Washington. C’est là que la production a pu filmer, à l’intérieur, des maquettes grandeur nature utilisées par la compagnie Boeing pour séduire les acheteurs potentiels.

Oscars

«La magie du destin» a été nommé aux Oscars dans les catégories de la meilleure chanson et du meilleur scénario. Les statuettes ont, par contre, été accordées à «Philadelphie» et «La leçon de piano».

Argent

Le long métrage a rapporté 227,7 millions $ au box-office international, dont 126,68 millions $ aux États-Unis, devenant ainsi le cinquième film le plus rentable de 1993.