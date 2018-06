Le temps du revirement est venu pour l'Impact

L’Impact n’est parvenu à enregistrer deux victoires consécutives qu’une seule fois cette saison et le moment serait bien choisi, samedi soir, pour rééditer ce fait d’armes à l’occasion du duel face au Orlando City SC, en Floride.

La troupe de Rémi Garde a battu les Lions 3 à 0 il y a une semaine et demie et il y a comme une impression de changement dans l’air.

Mais voilà, il faut rester prudent parce qu’il y a eu deux ou trois occasions depuis le début du mois de mars où on avait l’impression que l’équipe était prête à négocier le tournant sans qu’elle y parvienne.

Mais il y a des petits signes qui ne mentent pas, parfois. Il y a d’abord la défensive qui se comporte de façon plus que convenable puisque l’équipe a accordé deux buts ou moins à ses huit derniers matchs.

Et il y a l’attaque qui s’est enfin réveillée la semaine dernière en tonnant contre les Floridiens au Stade Saputo.

Enthousiasme prudent

Il y a un enthousiasme prudent au sein de l’effectif. L’équipe a remporté deux de ses trois dernières rencontres. C’est une bonne chose, mais il n’y a pas de raison de s’enflammer pour le moment.

«Les dernières semaines ont été meilleures, mais nous ne sommes pas encore satisfaits, a assuré le défenseur Jukka Raitala. C’est génial d’avoir pu réaliser des jeux blancs lors de nos deux derniers matchs à domicile.»

Rémi Garde, lui, admet que son équipe va mieux, mais il aimerait quand même la voir afficher plus de mordant dans certaines situations offensives, là où ça ne clique pas encore complètement.

«J’aimerais voir un peu plus d’efficacité parce que je pense que dans le jeu, on a toujours eu beaucoup d’occasions et de situations où on aurait pu marquer», a-t-il insisté en ajoutant que marquer le premier but faisait une grosse différence.

«Quand on a la chance d’ouvrir le score, de manière comptable et psychologique, ça donne un avantage.»

Les séries

Ce qui change, c’est que l’équipe a maintenu la satanée ligne rouge en vue. Avec 19 points, Orlando est l’actuel détenteur de la sixième place dans l’Association Est, la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires.

Avec une victoire, l’Impact s’approcherait à un seul point de son rival du jour. Avec un petit coup de main dans les autres matchs de la journée, les séries seraient enfin à leur portée.

«Nous savons qu’ils sont les détenteurs de la dernière place en séries, alors nous voulons mettre de la pression sur eux et sur le reste des autres formations», a insisté Raheem Edwards.

Mais surtout, une victoire pourrait permettre à l’équipe d’amorcer une lancée puisque trois des quatre prochains matchs seront disputés au Stade Saputo.

«On sait que si on a une bonne séquence et que des équipes comme Orlando et la Nouvelle-Angleterre en arrachent, on se retrouve au cœur de la course», a noté Evan Bush.

Mieux jouer

Par ailleurs, le match de samedi soir marquera déjà la mi-saison pour le Bleu-Blanc-Noir.

Comme tout le monde, Rémi Garde est insatisfait d’une récolte de cinq victoires et 15 points en 16 rencontres jusqu’à maintenant. Mais c’est peut-être le début d’autre chose. «Bien sûr que la première partie de la saison n’a pas été à la hauteur de ce qu’on espérait.

«On a une deuxième partie de saison qui se présente devant nous et j’espère qu’on l’attaquera avec l’état d’esprit des deux ou trois dernières semaines qu’on vient d’avoir.»