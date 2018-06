Lulu Hughes reprend sa santé en main

Après avoir été traitée pour un cancer du sein diagnostiqué à l’été 2016, Lulu Hughes concentre son énergie sur son retour à la santé. Sa remise en forme passe par des activités spécifiques dont le Power Plate, le GMP, le yoga et une saine alimentation. C’est au Studio Vibrant, où elle s’entraîne chaque semaine, que la chanteuse nous a donné rendez-vous.

Lulu, vous présenterez en juillet, à Bromont, votre spectacle «Ride de filles: Le show» au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Pouvons-nous en déduire que la forme est au rendez-vous?

Oui, en avril, j’ai donné un spectacle de près de deux heures, et ça s’est super bien passé. Je n’en donnerais pas quatre par semaine, mais je sens que, d’ici peu, je serai revenue à ma forme d’avant. Comme j’ai fait beaucoup de traitements de radiothérapie, j’ai senti une différence quant à mon souffle et à ma digestion. J’ai été opérée en 2016 puis j’ai fait de la radio de novembre à février. J’ai dû arrêter un mois à cause de ma mère qui n’allait pas bien.

Vous avez perdu votre mère entre-temps...

Oui, nous savions qu’elle allait mourir, j’ai donc tout interrompu pour être auprès d’elle. J’ai perdu ma mère pendant mes traitements de chimiothérapie (le 8 janvier 2017). Elle m’aidait beaucoup avec ma fille. Comme je suis une mère de famille monoparentale, je suis seule pour tout gérer. Je ne me plains pas, car je sais qu’il y a plein de gens qui vivent cette situation.

Cette période de vie a été particulièrement chargée...

Tout est arrivé dans cette même période. J’avais 49 ans, je revenais d’Allemagne où j’avais vécu sept ans. Mes amis ont organisé un concert pour amasser des sous pour moi. J’ai été chanceuse, et j’ai pensé à tous ceux et celles qui sont seuls face à la maladie... Si je n’avais pas eu ce soutien, je ne sais pas comment je serais passée au travers. On aurait dit que la vie avait décidé de me montrer concrètement que le public m’aimait toujours. La vague d’amour qui a déferlé a été extraordinaire! Je ne m’y attendais pas. C’est par devoir de reconnaissance que j’ai envie d’aider les gens, de leur rendre le plus possible de cet amour qu’ils m’ont donné. C’est d’ailleurs pour cette raison que je partage mon histoire. Mon oncologue m’a remerciée d’en avoir parlé publiquement, car à la suite de mon témoignage, plusieurs femmes ont été diagnostiquées à temps. Ses propos m’ont touchée...

Lulu, vous avez, semble-t-il, décidé de vous remettre en forme?

Oui, mais j’ai attendu un peu, car durant l’année qui a suivi la chimio, j’étais très fatiguée. En septembre dernier, j’ai commencé à m’entraîner au Studio Vibrant. J’ai rencontré Chantal, la propriétaire, qui a suggéré que je fasse les choses à mon rythme. La chimio a affecté ma densité osseuse, et à cause d’un médicament que je dois prendre pendant quelques années encore, j’ai pris 30 livres en un mois. Je ne me reconnaissais plus. C’est un grand exercice qui force à apprendre à s’aimer, coûte que coûte.

Que faites-vous concrètement pour retrouver la forme?

Du Power Plate. Le principe est simple: c’est une plaque qui vibre à différentes intensités selon le niveau de difficulté désiré. Puisque les vibrations déstabilisent le corps, il faut résister pour maintenir son équilibre. Cela permet de retrouver sa masse musculaire, son endurance et d’augmenter sa masse osseuse. L’entraînement ne dure que 24 minutes, c’est donc possible de faire du Power Plate avant de se rendre au bureau.

Avez-vous ressenti rapidement des bienfaits liés à cette technologie?

Oui, après un mois, j’ai constaté une différence. Je fais du Power Plate trois fois par semaine. Je termine chaque fois par un massage avec un ballon. C’est relaxant, et ça fait tellement de bien! Après chaque séance de Power Plate, j’enchaîne avec 45 minutes de GMP (gymnastique métabolique passive), qui reproduit des rayons infrarouges et qui a pour effet de stimuler les globules dans le sang. Je souffrais d’insomnie. Ça m’a beaucoup aidée à retrouver un sommeil de qualité. Dès la première semaine, je dormais mieux. On dit que c’est aussi bon pour ceux qui souffrent d’arthrite, que ça aide à cicatriser plus rapidement, etc. J’ai même constaté que mes cheveux ont repoussé plus vite. C’est fabuleux! Je ressens beaucoup moins de douleurs et je sais que c’est grâce au Power Plate et au GMP. J’ai regagné un peu de masse musculaire. C’est nécessaire, car pour rester sur scène à chanter, il faut avoir des jambes solides.

Faites-vous d’autres exercices?

Oui, je fais du cardio. Je marche en montagne et je fais du vélo. Je fais aussi du yoga au Bikram yoga de Boucherville. Nous ferons d’ailleurs une collecte de fonds le 16 juin, lors de La grande gourmandise, un événement au profit de la Société québécoise du cancer. J’animerai le spectacle.

Avez-vous modifié votre régime alimentaire?

Oui, dès que j’ai reçu mon diagnostic, je suis devenue végane pour une période de trois mois. Je voulais me nettoyer. Je n’ai pas bu d’alcool ni de café pendant cinq mois. Ça ne m’a pas manqué. Puis, j’ai réintégré les produits laitiers, que je ne consomme qu’en petites quantités. Je peux manger des fromages chez des amis, mais je n’en garde pas à la maison. Je ne consomme plus de viande rouge du tout. On dit que ça rend le corps acide. Je mange du poulet et de la dinde biologiques. Même mes oeufs sont bio. J’essaie d’éviter le sucre et de me nourrir le plus sainement possible, pour moi, mais aussi pour ma fille. Pour maintenir mon corps alcalin, je prends trois cuillères de cidre de pommes bio dans de l’eau avec du bicarbonate de soude tous les matins. C’est bon pour la santé, et ça ne coûte rien. Quand la maladie s’invite, il faut dresser le bilan. En plus de l’exercice, j’ai aussi fait une thérapie. Depuis, j’ai l’impression de m’être débarrassée d’un poids.

Lulu Hughes est de retour avec son spectacle «Lulu chante Janis». Pour plus de détails, rendez-vous au lulu-hughes.com ou sur sa page Facebook.