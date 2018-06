Ma vie en films: Mylène Mackay

L’inoubliable Nelly Arcan dans «Nelly», Mylène Mackay avoue une fascination pour le jeu depuis sa plus tendre enfance. Et ce n’est pas sa seule confidence...

Mylène, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

C’est l’immensité de l’écran quand on est enfant, l’impression de vivre le film. J’ai aussi l’impression que le temps passe différemment dans une salle de cinéma. Enfant, je me souviens qu’un film durait une éternité et qu’il continuait à vivre dans mon imaginaire.

Votre premier film marquant?

Celui qui m’a marquée violemment, c’est «Danser dans le noir». J’avais environ 13 ans et il m’a chavirée. C’est le genre de films qu’on n’oublie pas. J’ai tellement pleuré après! J’ai vraiment mis du temps à revenir tant il est rentré dans mes veines.

Même si je suis arrivée dans le jeu par le théâtre, le cinéma touche directement à ma fascination pour les êtres humains et les autres mondes, la facilité à m’envoler dans mes rêves et le cinéma est l’endroit parfait.

J’ai voulu jouer jeune. À 10 ans, je demandais déjà à mes parents d’être dans une agence [NDLR: de représentation d’acteurs].

Je ne pensais pas nécessairement au cinéma, je voulais simplement incarner des personnages. À l’époque, je n’avais pas encore fait le choix de mon mode d’expression.

Y a-t-il un acteur ou une actrice qui vous a fascinée?

Meryl Streep pour «Le choix de Sophie». Elle est capable de prendre tous les accents, de se transformer comme si c’était facile. Elle m’a vraiment marquée, elle est grandiose. Je l’admire aussi en tant que femme, elle est tellement humaine, humble.

Votre premier «kick» au grand écran?

C’est clairement Devon Sawa dans «Casper»! J’étais tellement amoureuse de lui quand j’étais jeune et ma sœur aussi.

Nous réécoutions sans cesse le moment où le fantôme se transforme en humain.

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

C’est celle du film «Le huitième jour». C’est une musique magnifique. Ça a été un coup de cœur chez nous, c’est mon père qui avait acheté l’album que nous avons écouté pendant des mois.

Les chansons me reviennent encore souvent en tête. C’est un film très émouvant [NDLR: avec Daniel Auteuil en homme d’affaires qui devient ami avec un jeune atteint de trisomie 21, incarné par Pascal Duquenne] et les deux acteurs ont obtenu le prix d’interprétation à Cannes.

C’est un film qui est un peu dans la même veine que «Je suis Sam».

Un film qui vous fait pleurer?

Il y en a beaucoup! «Lion» [NDLR: avec Dev Patel et Nicole Kidman] m’a fait pleurer tout le long. Les films de guerre me font toujours pleurer aussi.

Un film dans lequel vous aimeriez vivre?

Ce serait cool de vivre dans une comédie romantique «indie» [NDLR: produite en dehors des gros studios] car c’est le genre de films que j’adore!

Sinon, «À travers l'univers». Mais je ne voudrais pas vivre toute ma vie dans le même film, j’aimerais changer!

Un réalisateur ou réalisatrice avec qui vous aimeriez travailler?

Jean-Marc Vallée! J’adorerais travailler avec lui. «Little Big Lies» a été ma révélation l’année dernière. J’ai tellement aimé cette série et je trouve qu’il dirige ses acteurs de manière incroyable. Les musiques qu’il choisit sont célestes.

Le film que vous avez vu le plus grand nombre de fois?

«Titanic», je le connais par cœur. J’ai aussi vu «La vie est belle» de Roberto Benigni de nombreuses fois, je ne m’en tanne pas.