«Rodin»: scolaire (et ennuyant)

Le réalisateur Jacques Doillon livre ici un long métrage que la présence de Vincent Lindon ne parvient pas à rendre intéressant.

Lorsque s’ouvre le film, Rodin (Vincent Lindon) a 40 ans. Nous sommes en 1880 et le sculpteur vient de recevoir sa première commande d’État pour «La porte de l’Enfer», une œuvre d’après «La divine comédie» de Dante. Évidemment, dans son atelier se trouve Camille Claudel (Izïa Higelin). D’élève, la jeune femme devient sa maîtresse, puis l’objet d’une passion dévorante avant de le quitter pour suivre sa voie.

On a ensuite droit aux années suivantes, à la statue de Balzac que Rodin met 10 ans à réaliser, à son fameux «Baiser» et au non moins célèbre «Penseur», tous deux issus de sa «Porte de l’Enfer» qu’il ne finira jamais. Rodin, c’est aussi le coureur de jupons, le sculpteur obsédé par ses modèles, tiraillé entre Camille Claudel et sa conjointe, Rose (Séverine Caneele).

Pour tenter de lier le tout, Jacques Doillon – qui signe aussi le scénario – intercale des artistes de l’époque, de Cézanne (Arthur Nauzyciel) à Victor Hugo (Bernard Verley), saupoudrant l’ensemble de dialogues sentencieux, destinés à convaincre le spectateur qu’Auguste Rodin est un génie dont on ne peut sous-estimer l’importance.

Au départ, le réalisateur français avait été approché pour réaliser deux documentaires sur le sculpteur en l’honneur du centenaire de son décès l’an dernier. Cette commande est alors devenue un long métrage de fiction dans lequel on sent (trop?) l’influence documentaire.

Le studio de Rodin a ainsi été reconstitué dans ses moindres détails, les éclairages sont inouïs et Vincent Lindon a pris des leçons afin de pouvoir restituer la manière de sculpter du maître.

Or, si Auguste Rodin était un génie tourmenté, on ne le voit guère. Certes, il doute – un peu plus que le Rodin incarné par Gérard Depardieu dans «Camille Claudel» de Bruno Nuytten – , mais il n’est pas passionné. À le voir à l’écran dans ce long métrage de 120 minutes, l’homme est plus cérébral qu’instinctif. Et c’est ce qui fait cruellement défaut dans cette œuvre, un manque que tout le talent de Vincent Lindon ne parvient jamais à combler.

Note: 2,5 sur 5