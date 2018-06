8 personnalités indésirables à l'aéroport

Si vous voyagez, vous avez certainement déjà rencontré des gens qui vous exaspèrent à l'aéroport.

Voici la liste des gens que vous souhaitez sans doute ne pas croiser lors de votre prochain passage à l'aéroport, selon le site SmaterTravel. Les reconnaissez-vous?

1. Celui qui se rue à la porte d'embarquement. Vous savez, ce passager qui attend devant la porte même si l'avion part seulement dans 60 minutes pour s'assurer d'être le premier à bord, même si tout le monde a une place assignée. Il y a aussi celui qui tourne autour comme un faucon et qui court se mettre en ligne dès que sa zone d'embarquement est appelée. On rappelle que tout le monde arrivera à destination en même temps.

2. Celui qui monopolise les prises de courant. Dans certains aéroports, les endroits pour recharger vos appareils électroniques se font plutôt rares. C'est encore plus frustrant lorsqu'une personne utilise une prise complète pour brancher plus d'un appareil à la fois. Pensez aux autres et partagez.

3. Celui qui parle fort au téléphone. Vous pourriez rapidement être mis au courant de tous ses plans de voyage en raison de son manque de discrétion. C'est un peu comme dans l'autobus ou ailleurs; ce n'est pas parce que votre téléphone n'a pas de fil qu'il faut nécessairement parler plus fort pour que votre interlocuteur vous entende.

4. Celui qui n'a pas d'écouteurs. Ce voyageur est dans sa bulle et semble ignorer qu'il est dans un endroit public où il côtoie d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement le goût d'entendre sa musique, son jeu vidéo ou, pire, ses appels Skype ou FaceTime.

5. Celui qui abuse de l'alcool. Le fait de partir en voyage peut être un prétexte pour prendre UN verre pour passer le temps avant de monter à bord de l'avion. Le problème, c'est quand les verres se multiplient et que la personne devient désagréable.

6. Celui qui se prend pour un autre. Cette personne se sent spéciale parce qu'elle voyage souvent, parce qu'elle a un statut de voyageur «Elite» ou encore simplement parce que c'est dans sa nature de se penser plus importante. C'est le voyageur susceptible de dire «Savez-vous qui je suis?» qui tente d'obtenir certains avantages en ne s'y prenant pas de la bonne façon.

7. Celui qui accapare l'espace. Il y a celui qui occupe trois ou quatre places pour se coucher ou encore celui qui utilise la place à côté de lui simplement pour mettre son sac de cabine. Si l'aire d'attente près de la porte d'embarquement n'est pas achalandée, ce n'est pas trop choquant. Si vous voyez des gens en quête d'une place, agissez en personne civilisée et contentez-vous d'un seul siège.

8. Celui qui n'a pas de patience. Vous l'entendez soupirer ou grommeler au comptoir d'enregistrement si les employés ne sont pas assez vite à son goût, dans la file d'attente à la sécurité si la personne devant lui prend quelques secondes de plus pour vider ses poches, à la douane si ça n'avance pas assez rapidement... On a tous un vol à prendre et personne n'aime attendre; prenez votre mal en patience.