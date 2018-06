870 000 litres de pétrole se déversent après le déraillement d’un train

Plus de 870 000 litres de pétrole brut se sont déversés dans le déraillement d’un train en provenance de l’Alberta près de Rock Valley, en Iowa, vendredi.

Le déraillement s'est produit à Doon, au nord-est de Rock Valley, vers 4 h 30 du matin. Trente-deux wagons se sont renversés et 14 d’entre eux ont déversé leur contenu dans les eaux en crue de la rivière Little Rock, a rapporté le «Des Moines Register».

Un peu moins de la moitié (378 530 litres) du déversement a pu être contenue grâce à des barrières flottantes placées en aval du lieu du déraillement. Le reste du pétrole brut s’est répandu jusqu’au lit de la rivière Little Rock, qui se jette dans quelques autres rivières avant de rejoindre le fleuve Mississippi.

Bien que la cause du déraillement n’a pas encore été déterminée précisément par les autorités, l’hypothèse privilégiée est que les inondations autour de la voie ferrée ont entraîné son affaissement. En raison de pluies importantes mercredi et jeudi, la Little Rock a débordé, inondant plusieurs maisons à Rock Valley. Il s’agit de la deuxième inondation importante que vit la ville en 4 ans.

«Tout ce qu’il nous manque, c’est un écrasement d’avion, a ironisé le maire de Rock Valley, Van Otterloo, dans des propos rapportés par le "Register". Tout est arrivé en même temps.»

La ville a rapidement pris la décision de fermer les puits municipaux. D'ici à ce que ces derniers soient nettoyés, un réseau secondaire sera utilisé pour fournir de l'eau potable aux résidents.

Le pétrole brut provenant des sables bitumineux albertains devait se rendre aux installations de la compagnie ConocoPhillips, à Stroud, en Oklahoma. Le déversement pourrait atteindre d’autres villes. Les autorités d’Omaha, dans le Nebraska, ont prévenu qu’elles allaient surveiller attentivement l’état de l’eau que la ville puise dans la rivière Missouri, un effluent de la rivière Little Rock.