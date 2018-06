Des milliers de personnes défilent pour la Gay Pride de New York

Des dizaines de milliers de personnes agitant des drapeaux arc-en-ciel et brandissant des slogans à caractère politique ont défilé et dansé dimanche dans les rues de New York, pour le traditionnel défilé de la fierté gaie, dont la première édition remonte à 1970 à Central Park.

A pied, sur des patins à roulettes, à moto ou sur une centaine de chars particulièrement colorés, les participants ont progressé lentement, par une journée chaude et ensoleillée, sur un parcours de 3 kilomètres partant du bar historique de Stonewall Inn, à Greenwich Village.

Il était modifié cette année en prévision du 50e anniversaire, l'année prochaine, des émeutes de Stonewall, qui donnèrent naissance en 1969 au mouvement pour les droits des homosexuels aux États-Unis.

Beaucoup des marcheurs de ce dimanche étaient légèrement vêtus, l'un d'eux arborant seulement par exemple un bikini, slip arc-en-ciel et haut de couleur rose.

Le thème de la parade de cette année était «Différent avec défi», en réaction au traitement de la communauté LGBT par le président Donald Trump, selon les organisateurs.

Pour la deuxième année consécutive, de nombreux marcheurs arboraient des banderoles et pancartes anti-Trump.

«Comme le dit Lady Gaga, ''Je suis né comme ça''» (I was born this way), a déclaré à une télévision locale le conseiller municipal démocrate de New York Corey Johnson, 36 ans, ouvertement homosexuel et malade du sida.

L'ambiance était beaucoup plus légère que l'année précédente, où les participants avaient rendu hommage à 49 personnes tuées dans une fusillade dans un night-club gay d'Orlando, en Floride.