L’actrice Brigitte Nielsen accouche de son 5e enfant à 54 ans

L’actrice Brigitte Nielsen a donné naissance, vendredi, à son cinquième enfant, que la Danoise accueille à 54 ans.

Brigitte Nielsen et son mari, Mattia Dessi, 39 ans, ancien producteur de télévision italien, mariés en 2006, sont maintenant parents de la petite Frida, née à Los Angeles.

«Nous sommes comblés de bonheur avec l’arrivée de notre fille dans nos vies», ont déclaré les parents au magazine People.

«La route a été longue, mais ça en aura valu la peine. Nous n’avons jamais été autant en amour», ont ajouté les parents de la petite Frida.

Nielsen avait surpris la planète, en mai dernier, en annonçant sur les réseaux sociaux qu’elle était à nouveau enceinte.

happy time ❤️ positive vibes #happyness #positivevibes Une publication partagée par Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) le 30 Mai 2018 à 10 :07 PDT

«La famille s'agrandit», avait-elle écrit en légende, tandis qu'elle avait titré une autre photo mise en ligne: «Moment de joie, positives vibes ».

Brigitte Nielsen a quatre autres enfants de trois relations précédentes: Julian Winding, 34 ans, son fils né de son mariage à Kasper Winding dans les années 80, Killian Marcus Nielsen, 28 ans, qu'elle a eu avec Mark Gastineau, et ses fils Douglas et Raoul, respectivement âgés de 25 et 23 ans, qui sont nés de son mariage avec Raoul Meyer, dont elle s'est séparée en 2005.

La vedette danoise a également été mariée à Sylvester Stallone, est sortie avec le rappeur Flavor Flav, et aussi Arnold Schwarzenegger, révélant tout de sa «liaison scandaleuse» avec la «charmante» vedette de Terminator dans son autobiographie «You Only Get One Life».

Dans ce livre, l'actrice a révélé qu'elle savait que sa relation, avec Kasper Winding, se délitait quand elle s'est rapprochée d'Arnold Schwarzenegger. «Sans surprise, je n'étais pas honnête avec mon mari Kasper à propos de ce qu'il se passait avec Arnold, avait-elle écrit. Je savais déjà que notre mariage était fini, mais cette liaison a fait qu'il n'y avait vraiment aucun retour possible, j'ai payé tout le plaisir que nous avons eu avec un profond sentiment de culpabilité.»

Brigitte Nielsen et Kasper Winding se sont séparés en 1984.