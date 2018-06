L’humour éclaté du MiniFest

Les organisateurs d’un festival d’humour montréalais qui se termine samedi prochain misent particulièrement sur l’étrange et l’éclaté pour se distinguer du lot cette année.

Le MiniFest met de l’avant des numéros de plus de 130 artistes jusqu’au 30 juin prochain sur la Plaza Saint-Hubert dont de nombreux humoristes marginaux, de la relève et même ceux qui remontent sur scène spécialement pour l’occasion comme le duo Crampe en Masse.

« C’est des choses qu’on ne verrait pas nécessairement ailleurs », explique Sébastien Haché qui a cofondé le festival en 2016 notamment avec l’humoriste et principal organisateur de l’évènement François Tousignant.

L’évènement compte notamment à sa programmation des performances de Katherine Levac, Mike Ward, Fred Dubé, Christine Morency, Les Pic-Bois et Simon Delisle.

Tout comme d’autres évènements du genre ayant vu le jour durant les dernières années, la fondation du MiniFest est au moins en partie symptomatique d’une certaine « écoeurantite » de la part des humoristes de se faire dire par des producteurs et diffuseurs que le milieu fonctionnait d’une seule et unique façon, explique M. Haché.

« C’est un concept qui bouillonnait dans la tête de beaucoup de gens, précise l’humoriste à propos de l’idée d’organiser un festival par et pour les humoristes. L’objectif c’est qu’il y ait le plus de sous qui reviennent dans les poches des principales personnes à qui cet argent devrait aller, c’est-à-dire les créateurs. »

L’étrange et l’inattendu

Bien que la troisième édition du festival comporte l’incontournable gala et son lot de spectacles solos ou en groupe, c’est dans ses soirées thématiques déjantées que l’évènement d’une semaine montre ses véritables couleurs.

Que ce soit pour une soirée d’improvisation avec marionnettes ou des spectacles durant lesquels des humoristes joueront un numéro en tant qu’un personnage de Disney ou un monstre de films d’horreur, les organisateurs du MiniFest trouvent particulièrement important de faire place au bizarre et à l’inattendu dans leur festival.

« Le message qu’on envoie aux humoristes c’est, si vous avez un fantasme, un spectacle que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n’avez jamais osé proposer ailleurs, venez-nous le proposer et nous allons le faire », résume Sébastien Haché.

« C’est vraiment un festival de spectacles uniques », ajoute l’humoriste qui se produira lundi soir au Medley Simple Malt, l’un des quatre lieux où se déroule le festival.

Six spectacles à voir au MiniFest

- «À bas le patriarcat et les autres affaires pas chill» avec Lili Boisvert et Judith Lussier. Le 25 et 29 juin à 19h et 20h30 au Nestor, 6289 rue Saint-Hubert.

- «Le show nostalgique» avec Crampe en Masse, JF Daoust et autres. Le 26 juin à 20h30 au Medley Simple Malt, 6206 rue Saint-Hubert.

- «Ensuite, la nature reprit le dessus» avec Alexandre Forest et François Tousignant. Le 27 juin à 20h30 au Medley Simple Malt, 6206 rue Saint-Hubert.

- «Crowbar» de Jo Cormier. Le 28 juin à 22h au Medley Simple Malt, 6206 rue Saint-Hubert.

- «Horreur Comédie Show 2» avec Charles Beauchesne, Les Pic-Bois, Catherine Thomas et autres. Le 29 juin à 23h59 au Medley Simple Malt, 6206 rue Saint-Hubert.

- «Disney Comédie Show» avec Coco Béliveau et autres. Le 30 juin à 19h au Medley Simple Malt, 6206 rue Saint-Hubert.