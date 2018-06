Moins de 24 heures après le meurtre de sa mère à Laval, le fils de la victime accuse difficilement le coup. Il a tout de même accepté de s’entretenir au téléphone avec TVA Nouvelles.

«J’ai été ébranlé. J’ai eu de la difficulté à dormir cette nuit. Quand j’ai su la nouvelle, il était environ 2h30 du matin, quand ça a été vraiment confirmé», a déclaré l’homme dont on tait l’identité pour le moment, car tous les membres de la famille de la victime n’auraient pas encore été informés de sa mort.

Le fils de la femme de 71 ans, qui a été tuée hier avenue du Pacifique dans le quartier Laval-des-Rapides à Laval, aurait appris la triste nouvelle par les médias sociaux.

«J’ai fait des recherches et des recherches et j’ai réussi à m’endormir à 5 heures. Je me suis levé et je ne le réalise pas encore», laisse-t-il tomber.

Querelle

Une querelle entre sa mère et son locataire Christophe Oliviera, 31 ans, qui est activement recherché par le Service de police de Laval pourrait être à l’origine du drame.

«Mère n’avait pas un gros revenu, elle a voulu avoir un colocataire. Elle connaissait du monde qui connaissait quelqu’un qui voulait (une place). Elle avait un bon caractère, mais quand elle avait une bière dans le nez, elle avait un petit caractère, mais elle ne l’aurait pas écœuré comme on dit», soutient le fils.

L’homme a une thèse quant à ce qui a pu se passer samedi entre sa mère et Oliviera. «Peut-être que le suspect était drogué et qu’il voulait avoir de l’argent et comme ma mère n’en avait pas, moi je savais qu’elle n’avait pas d’argent. Peut-être que c’est tout ça aussi», dit-il.

Description du suspect

Christophe Oliviera mesure 1,83 m et pèse 90 kg. Il a les cheveux noirs courts et les yeux bruns.

Il arbore plusieurs tatouages, dont une étoile à la main gauche, au cou, au dos et à la poitrine. Il a une cicatrice au-dessus du sourcil gauche.

La dernière fois que Christophe Oliviera a été vu, il portait une camisole et des pantalons foncés.

Puisqu’il pourrait être dangereux, ne l’approchez pas et contactez le 911.