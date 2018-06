Andrew Scheer prône une «attitude d’ouverture» en immigration

Le chef conservateur, Andrew Scheer, prend ses distances du test des valeurs pour les nouveaux arrivants que préconise la Coalition avenir Québec (CAQ), disant préférer une «attitude d’ouverture».

Le leader du Parti conservateur du Canada était de passage à Québec, lundi, pour confirmer son appui à une déclaration d’impôt unique dans la province. M. Scheer a martelé qu’un gouvernement conservateur tiendrait en haute estime ses «partenaires provinciaux» en opposition à «l’esprit centralisateur» du premier ministre Trudeau.

Toutefois, même sous un régime conservateur, l'idée d’imposer un test des valeurs aux immigrants arrivant au Québec, comme le propose la CAQ, pourrait rencontrer de la résistance à Ottawa.

«Ce n’est pas une des idées que nous avons discutées. C’est une question pour les élections provinciales», a d’abord réagi Andrew Scheer lorsque questionné par «Le Journal de Québec» sur cette proposition. C’est pourtant le fédéral qui aurait le dernier mot sur le sort des immigrants ayant échoué le processus de sélection du Québec.

Le chef des conservateurs n’a pas voulu se prononcer en faveur ou non de la mesure. «Je pense que c’est meilleur d’avoir une attitude d’ouverture et de se concentrer sur l’intégration [des immigrants]», a-t-il indiqué.

«Nous sommes toujours un parti très inclusif et ouvert aux gens de partout au monde et on va s’assurer que les programmes fédéraux sont là pour faciliter l’intégration, apprendre l’une des deux langues, comprendre l’histoire et toutes les facettes de notre pays et de notre culture», a mentionné M. Scheer, précisant que les nouveaux arrivants doivent respecter «les principes de notre charte [des droits et libertés] et de notre société».

Administré par Québec

Malgré ces réticences, le chef du PCC s’est dit «ouvert à des discussions» sur la possibilité de déléguer au Québec des pouvoirs supplémentaires en matière de culture et d’immigration. Mais lundi, c’est de fiscalité dont il voulait parler.

S’ils accèdent au pouvoir en 2019, les conservateurs entreprendront rapidement des pourparlers avec le gouvernement du Québec pour mettre en place une déclaration d’impôt unique, comme c’est déjà le cas dans les autres provinces canadiennes. Cependant, c’est Québec, et non Ottawa, qui administrerait le programme, a confirmé Andrew Scheer.

«C’est un projet qui répond aux aspirations des Québécois et qui fait consensus dans la province», a-t-il affirmé.

Les troupes conservatrices se sont faites moins loquaces sur les conséquences pour les travailleurs de l’Agence du revenu du Canada au Québec. «Nous ferons les choses correctement et mon futur gouvernement s’engage à défendre l’expertise de l’ARC», a dit M. Scheer.

L’idée d’une déclaration d’impôt unique a fait l’objet d’une motion unanime à l’Assemblée nationale en mai, ce à quoi s’était vigoureusement opposé Justin Trudeau.