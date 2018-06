Des haltes routières peu accueillantes au Québec

Les vacanciers québécois qui prévoient prendre la route cet été auront peut-être des surprises s’ils font un arrêt dans une halte routière.

À certains endroits, les bâtiments sont carrément vétustes, il n'y a pas d'eau potable ni de toilettes fonctionnelles.

De nombreuses haltes routières du Québec sont dans un bien piètre état. Les bâtiments auraient besoin d'être retapés, selon l’avis des utilisateurs de la route.

«Moi, je trouve que ça fait pitié. (...) Il y a des endroits où il est préférable de ne pas arrêter. On voit que ce n'est pas salubre», ont confié des voyageurs interrogés par TVA Nouvelles.

Un camionneur qui compte 30 ans d'expérience est d’avis que le gouvernement provincial aurait intérêt à prendre exemple sur l'Ontario avec ses haltes appelées «ONroute».

«En Ontario, ils sont ouverts 24 heures sur 24. On a des restaurants, on peut aller manger. Au Québec, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de restaurants, rien que de petites cantines, puis elles ne sont pas ouvertes l'hiver», illustre-t-il.

La halte de L'Islet-sur-Mer dans la région de Chaudière-Appalaches illustre bien le problème. La cantine y est fermée depuis plusieurs mois et il est impossible de s’y ravitailler en nourriture. En plus, il est impossible d'avoir de l'eau potable depuis les cinq dernières années, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles.

Et comble de malheur, en après-midi lundi, on a dû fermer temporairement le site en raison d'un bris de plomberie. Et la halte routière suivante est à près de 40 minutes à l'ouest.

Il y a quatre ans, le gouvernement libéral a stoppé son plan de réfection des haltes routières, après une première phase ayant mené à des pertes financières. Résultat: les aires de service promises se font toujours attendre.