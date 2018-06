Justin Trudeau ira au Sommet de l’OTAN

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé lundi qu’il participera au Sommet de l’OTAN les 11 et 12 juillet à Bruxelles en Belgique.

Il compte discuter avec ses alliés d’enjeux liés à la sécurité, notamment concernant «la conduite agressive et illégale de la Russie».

«L’OTAN est une pierre angulaire de la politique de sécurité internationale du Canada, ainsi qu’une alliance importante qui nous aidera à accroître la stabilité d’un monde en évolution rapide, a dit le premier ministre par communiqué. Ensemble, nous discuterons des mesures que nous pouvons et devons prendre pour assurer la paix et la sécurité dans nos pays et à travers le monde.»

Avec l’OTAN, le Canada a déployé des militaires en Europe de l’Est, dirigeant notamment un groupement tactique multinational en Lettonie.

L’organisation de défense, qui regroupe la vaste majorité des pays européens ainsi que les États-Unis, a été critiquée par le président américain Donald Trump qui reproche à ses alliés de ne pas dépenser suffisamment pour assurer leur sécurité.