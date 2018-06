La GRC s’excuse auprès des familles de femmes et filles autochtones disparues ou assassinées

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a offert ses excuses, lundi, aux familles de femmes et filles disparues ou assassinées pour le travail effectué dans certaines enquêtes.

«En mon nom propre et au nom de mon organisme, je suis profondément désolée pour la perte de vos êtres chers et pour la douleur que celle-ci a causée à vous, à votre famille et à votre communauté. Je déplore sincèrement que pour nombre d'entre vous, la GRC n'a pas été à la hauteur comme service de police pendant cette terrible épreuve de votre vie», a dit la commissaire de la GRC Brenda Lucki, lundi, dans une allocution faite à Régina en Saskatchewan pour des audiences de l'Enquête nationale sur cette question.

«La GRC aurait pu faire mieux. Et je vous en fais la promesse, nous allons faire mieux», a-t-elle précisé.

«Je salue vraiment votre courage pour avoir dénoncé les injustices que vous avez subies et tous ces moments où vous vous êtes senties bafouées, négligées et rejetées par la GRC», a ajouté Mme Lucki, qui a été nommée par le gouvernement Trudeau en mars dernier.

Cette déclaration a été faite pour entamer une semaine durant laquelle la police prendra la parole pour la première fois dans le cadre des témoignages recueillis par l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le travail de la GRC avec les communautés autochtones a fait l’objet de nombreuses critiques.

Cette commission indépendante vise à faire la lumière sur les causes de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada en vue de les éliminer.