Les deux Corées discutent de l'interconnexion entre leurs réseaux ferrés

Les deux Corées ont discuté mardi de l'interconnexion des voies ferrées à leur frontière, une liaison physique qui transformerait les relations sur la péninsule divisée.

Les entretiens, les premiers sur le sujet en dix ans, se sont déroulés dans le village frontalier de Panmunjom, où fut signée la trêve de la guerre de Corée (1950-53), dans la zone démilitarisée (DMZ).

Une voie de chemin de fer relie déjà Séoul à Pyongyang puis Sinuiju sur la frontière avec la Chine. Elle avait été construite par le Japon au début du XXe siècle, bien avant la guerre de Corée et la division de la péninsule.

Relier les deux réseaux et moderniser les vétustes chemins de fer nord-coréens offrirait à une Corée du Sud extrêmement dépendante de ses exportations une voie terrestre vers les marchés chinois, russe et au-delà, européens.

Il s'agirait aussi d'un changement majeur pour la péninsule, où il n'y a eu aucune communication directe entre civils depuis la division scellée par l'armistice de 1953, pas même par voie postale.

Malgré la détente en cours, avec des sommets entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, ainsi qu'entre le Nord-Coréen et Donald Trump, Pyongyang est toujours soumis à des sanctions draconiennes de l'ONU à cause de ses programmes balistique et nucléaire.

Toute avancée pratique ne sera possible que si les sanctions sont allégées, a reconnu le chef de la délégation sud-coréenne Kim Jeong-ryeol avant le début de la rencontre.

«Mais nous pouvons rechercher et étudier divers projets à appliquer une fois les sanctions levées», a-t-il dit.

Durant une précédente période de rapprochement, le Sud avait construit une gare flambant neuve à Dorasan, dans l'ouest de la péninsule juste au sud de la DMZ, avec des quais dédiés à des trains inexistants pour Pyongyang.

Dans la partie orientale de la péninsule, le fer pourrait relier la ville portuaire sud-coréenne de Busan à l'Europe via le Nord et la Russie.

MM. Kim et Moon avaient convenu «d'adopter des mesures pratiques» vers l'interconnexion ferroviaire lors de leur premier sommet en avril. M. Moon avait évoqué la possibilité de «bénéfices économiques énormes» pour le Nord.

Mais les mouvements de population étroitement contrôlés en Corée du Nord sont susceptibles de menacer la toute-puissance du parti unique au pouvoir.