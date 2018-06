L'Union des opérateurs grutiers sonne la fin de la grève

Le syndicat représentant les grutiers a enjoint ses membres à rentrer au travail dès mardi.

Le directeur de l'Union des Opérateurs Grutiers du Local 791G, Evans Dupuis, a demandé à ses membres de cesser leur grève ou «tout ralentissement de travail» pour retourner sur les chantiers, dans une lettre envoyée par courriel et publiée sur la page Facebook du syndicat.

Le syndicat a aussi convoqué ses membres à une réunion «très importante» qui se tiendra aux bureaux de l'organisme, à 19 h, dans l'arrondissement d'Anjou.

M. Dupuis a justifié cette décision en citant la «décision rendue le 21 juin 2018 par le juge Alain Turcotte du Tribunal administratif du Travail (TAT) ordonnant le retour au travail des grutiers».

Pourtant, les grutiers avaient défié le Tribunal, vendredi dernier, en ne rentrant pas au travail tel qu'ordonné. La Commission de la construction du Québec (CCQ) avait précisé qu'une personne refusant d'obéir s'exposait à une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $, voire 100 000 $ pour une personne morale.

«Il est cependant évident que votre local n'abandonne pas son cahier de revendications. Plus particulièrement, la santé, la sécurité et l'intégrité des travailleurs et du public demeurent une exigence essentielle dans les diverses démarches juridiques et administratives que nous avons entreprises», peut-on lire dans le document.

Les grutiers avaient déclenché une grève à la grandeur de la province, le lundi 18 juin, après quelques jours d'arrêt de travail sur le chantier du pont Champlain. La grève avait ralenti, voire paralysé nombre de chantiers majeurs dans la province.

Les grutiers s'opposent à de nouvelles règles déjà en vigueur qui font en sorte que des travailleurs puissent opérer des camions-flèches de moins de 30 tonnes après avoir été formés par leur employeur, mais sans avoir complété avec succès une formation professionnelle de grutier.

La grève illégale des grutiers a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière, de nombreuses voix s'élevant pour réclamer leur retour au travail. Le premier ministre Philippe Couillard avait notamment promis que son gouvernement serait «très ferme dans l'application des lois», tandis que le ministre des Transports André Fortin avait indiqué qu'une mise en demeure serait envoyée aux syndicats pour réclamer «tout dommage généré par leur grève illégale».