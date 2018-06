Touchante déclaration de Janet Jackson à son père mourant

Janet Jackson a reçu le prix Impact lors des Radio Disney Music Awards de 2018, récompense qui a d'ailleurs été rebaptisée «prix Janet Jackson». Lors de son discours de remerciement, la vedette de 52 ans a expliqué comment ses parents ont encouragé et soutenu sa carrière.

«C'est beau, ça rend humble d'être reconnue comme quelqu'un qui a eu un impact positif, mais si j'ai eu la chance d'avoir un impact sur les autres, c'est uniquement parce que j'ai été très touchée par les gens positifs dans ma vie, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie vendredi (22 juin 18), diffusée à la télévision le lendemain soir. Ma mère m'a nourrie de l'amour le plus extravagant imaginable. Mon père, mon incroyable père, m'a poussée à devenir la meilleure que je pouvais être. Mes frères et sœurs ont mis la barre très haut en terme d'excellence artistique (...) Parfois, avoir un impact peut être aussi simple qu'un sourire, une poignée de main, ou une embrassade.»

Selon TMZ.com, le patriarche de la famille Jackson, âgé de 89 ans, lutte contre la maladie «depuis un certain temps» et serait en fin de vie. Les membres de la famille, y compris son épouse âgée de 88 ans, Katherine Jackson, lui ont rendu visite à l'hôpital.

Les nouvelles de l'état de santé de Joe Jackson émergent après que son fils Jermaine Jackson a révélé que la famille n'a d'abord pas pu lui rendre visite. «Personne ne savait ce qu'il se passait. On ne devrait pas avoir à supplier, prier et argumenter pour voir notre propre père, surtout à un moment comme celui-ci, a-t-il déclaré au «Daily Mail». Nous avons souffert, on ne nous a pas dit où il était et on ne nous a pas tout dit, même le médecin. Ma mère était inquiète à s'en rendre malade. Il est très très frêle, il ne lui reste pas longtemps. La famille doit être à son chevet. C'est la seule chose que nous voulons faire dans ses derniers jours.»