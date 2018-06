Agression d'une gardienne: 15 mois de prison pour son feu vert

Pour avoir agi à titre «de complice» et donné le «feu vert» à son conjoint pour qu’il agresse leur jeune gardienne, une femme de 40 ans a écopé d’une peine de 15 mois d’incarcération.

C’est en poussant un énorme soupir et en étouffant un sanglot que la victime, aujourd’hui âgée de 21 ans a accueilli la sentence prononcée à l’égard de Déane Beauchamp.

Une sentence qui aura mis du temps à arriver puisque même si Beauchamp a plaidé coupable en juin 2017, elle repoussait les représentations sur la peine depuis cette date, prétextant «ne plus être coupable».

Même mardi, après que le juge Pierre L Rousseau ait refusé de retirer le plaidoyer de culpabilité de Beauchamp, cette dernière a tenté de le convaincre que la jeune victime avait «fait l’acte» avec son conjoint en étant «consentante».

«Elle me posait sans cesse des questions sur l’échangisme et le mélangisme et elle voulait faire l’acte avec mon conjoint (Sylvain Brousseau qui a écopé d’une peine de 38 mois de détention)», a-t-elle mentionné.

Lorsque l’agression a eu lieu, Beauchamp dit avoir tendu la main à la jeune fille «par compassion» puisque cette dernière pleurait parce que Brousseau «s’était trompé de trou».

«Elle voulait au début et ne voulait plus après», a-t-elle dit au magistrat qui n’a toutefois pas donné de crédit à cette version «qui ne s’apparentait pas au plaidoyer enregistré il y a plus d’un an».

Le président du Tribunal a plutôt retenu comme mentionné dans le rapport présentenciel, que Beauchamp avait «utilisé la victime pour assouvir les fantasmes déviants de son conjoint».

«L’instigateur, c’est clairement Brousseau, mais l’accusée est une complice aidante et facilitante», a mentionné le juge.

En plus de la peine de détention, Beauchamp devra se soumettre à une période de probation assortie d’un suivi de 18 mois et elle sera inscrite au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.