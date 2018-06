Cannabis: facilité de crédit de 250 M$ pour Aurora

Le producteur Aurora Cannabis a convenu d'une facilité de crédit avec la BMO pouvant aller jusqu’à 250 millions $.

«Cette facilité consistera en un emprunt à terme de 150 millions $ et en un crédit renouvelable de 50 millions $, tous deux arrivant à échéance en 2021, a annoncé l’entreprise mardi. Peu de temps après la mise en place de la loi sur le cannabis en octobre 2018, [Aurora] pourrait demander une augmentation pouvant atteindre 45 millions $ supplémentaires sous réserve de l'accord de la BMO et de la satisfaction à certaines conditions juridiques et commerciales.»

La facilité de crédit est garantie principalement par les installations de production d'Aurora, dont Aurora Sky, «l'installation de cannabis la plus avancée dans le monde». Elle doit produire plus de 100 000 kg de cannabis par an. La première récolte de cette installation située près de l'aéroport d'Edmonton doit avoir lieu cette semaine.

Dans le communiqué, le grand patron de l’entreprise, Terry Booth, a souligné qu’il s’agit, de loin, de «la plus importante facilité de crédit accordée dans l'industrie du cannabis à ce jour».

De son côté, Glen Ibbott, directeur financier d'Aurora, a insisté sur le fait que ce «passage à un financement traditionnel d'emprunts est significatif [...] Nous sommes convaincus que ceci représente un jalon important dans l'industrie du cannabis et aussi une validation de notre efficacité opérationnelle».

Aurora est un producteur de l’Alberta qui se décrit comme l’une des plus grandes entreprises de cannabis dans le monde avec une capacité financée dépassant 430 000 kg par an. Le producteur, qui a son siège social à Edmonton, opère en Europe et partout au Canada. C’est d’ailleurs un des fournisseurs de la Société québécoise de cannabis (SQDC).

En mai dernier, Aurora a annoncé l’acquisition du producteur ontarien MedReleaf pour 3,2 milliards $.