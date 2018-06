Céline Dion méconnaissable avant le début de sa tournée en Asie

La chanteuse Céline Dion amorce sa tournée Asie-Pacifique avec un arrêt à Tokyo, au Japon, mardi.

Mais ce qui retient l’attention des internautes à quelques heures de son premier spectacle en terre nippone, c’est le nouveau changement de look de la Québécoise.

Dans une publication sur Instagram, Céline, méconnaissable sous sa chevelure blonde, est posée devant un miroir. Ses lunettes de soleil rondes rappellent le style de Yoko Ono ou encore celui de la vedette pop Lady Gaga, comme l’ont noté en commentaires certains utilisateurs.

Céline est également vêtue d’une robe flamboyante et d’accessoires colorés griffés.

«Ce soir, c’est le grand soir! Tokyo êtes-vous prêts?», peut-on lire sous la publication.

En commentaires, nombreux ont été ceux qui ont avoué ne pas avoir reconnu la star.

«J’ai dû zoomer pour vous reconnaître!», écrit une utilisatrice. «Quel changement Céline ! J'ai eu du mal à vous reconnaître, mais vous êtes comme toujours très élégante», commente une autre.

Enfin en Asie

Au début du mois, Céline Dion a profité de ses deux derniers concerts à Las Vegas pour répéter quelques-unes des chansons qu’elle compte proposer au cours des prochaines semaines. Elle devrait notamment reprendre Unison (en version acoustique), At Seventeen, To Love You More, I’m Alive et That’s The Way It Is. Pour Falling Into You, elle sera accompagnée par Pepe Munos, le danseur espagnol en compagnie duquel elle avait offert une routine sensuelle sur Le ballet, l’été dernier en France.

AEG nous confirme également que Ashes , sa plus récente ballade tirée du film Deadpool 2, figure au programme du spectacle. Sur scène, l’artiste de 50 ans devrait être entourée d’un orchestre de 21 musiciens, rapporte la presse indonésienne.

Céline Dion donnera 22 concerts dans 12 villes en Asie-Pacifique. « Il s’agit de marchés où elle ne s’est pas produite depuis plus de 10 ans, note Kristine Lingle Griffith de AEG Live Las Vegas. Elle visitera même des territoires où elle n’a jamais joué. » Cette série de spectacles prend des allures de partie remise, puisqu’en 2014, la diva québécoise avait annulé sa précédente tournée asiatique pour s’occuper de René Angélil, qui combattait un nouveau cancer.