Cinq bons plans pour faciliter votre déménagement

Le solstice d’été est passé, le bail tire à sa fin et les boîtes s’accumulent dans le salon : c’est le temps de déménager!

Voici cinq bons plans qui vous faciliteront la vie lors de cette étape importante, mais souvent épuisante.

«Ça va où?» de RECYC-QUÉBEC

Se départir de ses «bébelles» contribue à repartir du bon pied, mais il vaut mieux le faire dans le respect de l’environnement. Dans le doute, on fait appel à RECYC-QUÉBEC et son outil de recherche «ça va où?». Beaucoup d’objets aboutissant à la poubelle peuvent en fait être récupérés.

Site web : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Boite zéro déchet

Partir à la recherche de dizaines de boîtes en bon état derrière les commerces peut être éreintant. Les boîtes de déménagement zéro déchet sont directement livrées et récupérées à votre porte et peuvent être réutilisées jusqu’à 400 fois. Les boîtes permettent de gagner du temps et de poser un geste plus durable pour l’environnement.

Sites web : www.gobac.ca / www.polarbox.ca

Application Moving Organizer Lite

L’application mobile gratuite Moving Organizer Lite permet de mieux gérer ses boîtes pour optimiser son temps. Chacune des boîtes remplies est répertoriée dans l’application, accompagnée d’une photo, d’un nom, d’une description de son contenu et de la pièce de la maison où elle est destinée.

Sur Apple Store et Google Play Store

Déménagement à vélo

Le vélo est une alternative écologique au camion et a fait ses preuves dans les dernières années comme étant un mode de déménagement fiable et efficace. Une bonne façon de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en s’installant dans son nouveau chez soi.

Sites web: www.demenagementmyette.ca / www.raccourci.ca

«Changer mes adresses» de Moving Waldo

RAMQ, banque, Hydro-Québec, Netflix... La liste d'organisations où les changements d’adresse doivent être signalés peut être longue. Le site Moving Waldo vient à la rescousse avec sa rubrique détaillée «Changer mes adresses».

Chaque article explique étape par étape comment procéder, captures d’écran à l’appui.

Site web : www.movingwaldo.ca/fr