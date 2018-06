Condamnés à la perpétuité pour avoir tué et torturé leur nounou

Les Français Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont été condamnés mardi à la prison à vie, assortie d'une peine de sûreté de trente ans, pour le meurtre à Londres de leur jeune fille au pair Sophie Lionnet.

Les peines ont été prononcées par la cour criminelle de l'Old Bailey qui, le 24 mai, avait reconnu le couple coupable du meurtre, en septembre 2017, de la jeune fille de 21 ans, dont le corps carbonisé avait été retrouvé dans leur jardin.

Aussi lourde soit-elle, cette sentence ne saurait «refléter la valeur de la vie» de Sophie Lionnet, a déclaré le juge Nicholas Hilliard, soulignant que sa famille «ne se remettra jamais» de sa mort.

Kouider et Medouni ont également été condamnés à cinq ans et demi de prison pour obstruction à la justice, pour avoir tenté de faire disparaître le corps de Sophie en le brûlant.

Kouider souffre de troubles mentaux

Avant de prononcer les peines, le juge avait écouté les avocats des accusés et pris en compte les expertises psychiatriques du couple. Les médecins ont conclu que Sabrina Kouider souffrait de troubles mentaux et d'obsessions. Elle «retournera immédiatement à l'hôpital», a déclaré le juge.

Pendant le procès, Medouni et Kouider avaient tous deux plaidé non coupable du chef d'accusation de meurtre, évoquant un accident et rejetant chacun la responsabilité sur l'autre, mais avaient reconnu avoir tenté de brûler le corps la jeune fille originaire de Troyes (sud-est de Paris).

Selon l'accusation, le couple était persuadé d'un complot fomenté par Sophie Lionnet avec Mark Walton, l'un des fondateurs du groupe Boyzone et père d'un des enfants de Sabrina Kouider, pour droguer et abuser sexuellement des membres de leur famille. Un fantasme, sans fondement, dans lequel ils se sont enfermés, a souligné le juge mardi.

Mardi, le juge s'est dit convaincu que, malgré ses troubles mentaux, les agissements de Kouider «sont attribuables à un désir de vengeance».

«Vous saviez tous les deux que ce que vous faisiez était terriblement mal», a-t-il lancé aux deux condamnés.

Fiction complète

Le magistrat a insisté sur le fait que les accusations portées par les accusés envers Sophie étaient totalement fausses.

«On peut dire en toute confiance qu'il n'y avait aucune vérité (dans les accusations selon lesquelles) Sophie a maltraité ou abusé de qui que ce soit, ou sur le fait qu'elle était de connivence avec Mark Walton (...) C'était une fiction complète», a-t-il dit.

Dans une lettre adressée à Sophie et à sa famille et lue par son avocat, Icah Peart, mardi, Sabrina Kouider affirme être «profondément désolée pour ce qui est arrivé à Sophie». «Je pense à toi tous les jours», ajoute-t-elle.

Le corps de Sophie avait été retrouvé en septembre dernier par les pompiers, alertés par des voisins du couple, intrigués par une importante fumée et une «horrible» odeur se dégageant de leur propriété du sud-ouest de Londres.

Le corps présentait de multiples fractures, aux côtes, au sternum ou à la mâchoire, mais en raison des brûlures la cause exacte de la mort n'a pas pu être déterminée.

La jeune fille s'occupait des deux enfants que Sabrina Kouider avaient eu avec d'anciens compagnons. Arrivée à Londres en janvier 2016, elle n'avait jamais pu rentrer en France, et vivait sous l'emprise de ses employeurs, qui la nourrissaient peu, ne la payaient quasiment pas, et la battaient, selon des voisins.