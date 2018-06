Encore des pépins techniques à l'Amphithéâtre Cogeco

L’installation des pare-intempéries permanents de deux millions de dollars à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières ne se déroule pas comme prévu.

Les membranes tendues de part et d'autre génèrent des effets de réverbération sonore et même de claquement. Le problème a été décelé lors des répétitions du spectacle de Marc Dupré, le 15 juin dernier. Ce soir-là, quelques ajustements avaient été apportés afin que le spectacle puisse avoir lieu dans de bonnes conditions sonores.

«C'est un problème technique au niveau du son. On a un retour de son qui n'était pas prévu. La conception originale de l'architecte n'a pas fait le travail tel que convenu. Au cours des derniers jours, en compagnie de l'architecte et de nos équipes, on pense avoir trouvé la bonne solution», a expliqué Yvan Toutant, porte-parole de la Ville.

Face à cette situation, la Ville a tout de même envoyé une mise en demeure à Paul Laurendeau, l'architecte de l'amphithéâtre, afin de «protéger son investissement».

Elle souhaite notamment récupérer les 80 000 $ que lui a coûté la conception des pare-intempéries puisqu’elle s’est avérée erronée. La Ville veut également éviter de payer les éléments qui devront être ajoutés afin de régler le problème.

On assure que tout sera rentré dans l'ordre à temps pour le début des spectacles du Cirque du Soleil, le 18 juillet prochain.