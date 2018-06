Grogne autour d'un sens unique dans Saint-Henri

À quelques heures d’importants changements de signalisation dans le quartier montréalais Saint-Henri, l’homme d’affaires Peter Sergakis demande l’annulation du projet sur la rue Rose-de-Lima.

Déjà, sur la rue Rose de lima, à la hauteur de la rue Workman, les automobilistes ne peuvent pas poursuivre leur chemin jusqu’à la rue Notre-Dame.

Ce premier changement au sens unique a été apporté il y a quelques mois et dès mercredi, on va allonger le sens unique entre Saint-Jacques et Notre-Dame pour des raisons de sécurité, affirme l’arrondissement.

Au même moment, l’homme d’affaires Peter Sergakis investit des centaines de milliers de dollars dans de nouveaux restaurants et des logements sur la rue Notre-Dame Ouest.



Ce dernier estime que les clients ne seront pas prêts à faire de détours pour s'y rendre. «Ça va les décourager», lance-t-il.

Malgré une certaine grogne des commerçants et résidants, les élus de l’arrondissement du Sud-Ouest gardent le cap.

«Je pense qu'il y a beaucoup d'attraits sur la rue Notre-Dame et ça sert beaucoup les clients locaux. Ce qu'on a fait, pour des raisons de sécurité, il fallait agir. Il y avait tellement de demandes», affirme le conseiller Craig Sauvé.

La Ville assure que c'était la chose à faire pour protéger les citoyens.