Le grand chapiteau d’«Odysseo» se lève

Le grand chapiteau blanc qui accueillera les chevaux d’«Odysseo», de Cavalia, à compter du 25 juillet prochain, est en cours d’installation, au pied du pont Jacques-Cartier, à l’angle de la rue Sainte-Catherine Est et de l’avenue De Lorimier.

Après trois passages à Montréal – en 2011, 2013 et 2015 -, la troupe d’«Odysseo» rentre à la maison pour finir sa tournée, forte de ses succès ailleurs au Canada, aux États-Unis et au Mexique et de ses trois millions de spectateurs éblouis en sept ans.

Pour l’instant, «Odysseo» tient l’affiche à Winnipeg, et une vingtaine de jours seront de rigueur pour les artisans d’«Odysseo» pour démonter la structure à Winnipeg et la transporter chez nous.

Deuxième production de la compagnie Cavalia, récemment encensée par CNN Los Angeles, «Odysseo» met en vedette 70 chevaux et une cinquantaine de cavaliers, acrobates et musiciens, dans une mise en scène combinant arts équestres, performances acrobatiques et prouesses technologiques et multimédias.

Une ville, une tente

Mardi, les médias étaient invités à arpenter le vaste chantier terreux, où le casque de construction et le soulier robuste sont de mise.

«Odysseo» a d’abord vu le jour à Laval et avait été présenté à la jonction des autoroutes 15 et 40 il y a trois ans, mais c’est la première fois que les bêtes du spectacle cabrioleront au centre-ville de Montréal même.

Dans les prochaines semaines, c’est une équipe d’environ 80 personnes – techniciens spécialisés et sous-traitants locaux - qui s’affairera à ériger l’imposante tente où la magie opérera, et que Cavalia décrit comme «le plus grand chapiteau au monde».

Certains jours, ils seront jusqu’à 100 travailleurs à s’affairer sur le site.

«On dit que ça prend un village pour élever un enfant; eh bien, ça prend une ville pour élever une tente, a rigolé Aurélie Vozak, directrice logistique chez Cavalia. Surtout dans les périodes de construction montréalaise, où la machinerie est énormément en demande.»

À cet égard, Cavalia collabore avec des fournisseurs de partout en Amérique du Nord.

Se trouveront dans l’enceinte des gradins de 2074 places, une scène de 1626 mètres carrés- d’une superficie plus grande qu’une patinoire de la LNH - et un carrousel grandeur nature. La totalité du «village Odysseo» comptera cinq pavillons, dont la tente des écuries et celle d’échauffement.

Des supplémentaires d’«Odysseo» à Montréal ont été annoncées, jusqu’au 3 septembre. Des forfaits VIP, dont la moitié des profits sont remis à la Fondation Charles-Bruneau, sont disponibles.