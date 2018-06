Le projet de réaménagement de la route 170 passe à une autre étape

Neuf ans après l'annonce des travaux, le projet d'amélioration de la route 170 peut enfin progresser puisqu'il n'est plus assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.

C'est ce que le député de Dubuc Serge Simard a annoncé mardi matin, en conférence de presse, en compagnie du maire de l'Anse-St-Jean Lucien Martel.

Le règlement a été tout simplement révisé et concerne maintenant seulement les projets à risque pour l'environnement et les projets routiers de plus de cinq kilomètres.

Le Ministère des Transports peut maintenant passer aux étapes suivantes, soit à l’acquisition de terres agricoles dans le secteur, et à la réalisation de plans et de devis notamment.

Sur un échéancier de cinq ans, les travaux consistent à corriger le tracé du kilomètre 70 au kilomètre 73, à rendre conforme cinq courbes sous-standards, ainsi qu’à ajouter une voie lente en direction de La Baie et un nouveau pont sur la rivière St-Jean.

Serge Simard demande au MTQ un délai plus raisonnable. Il estime qu'un échéancier de cinq ans est beaucoup trop long.

Chaque jour, 1470 déplacements se font sur cette route. Près de 10% de ces déplacements représente du trafic lourd.