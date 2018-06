Les maisons de luxe toujours plus chères à Montréal

Le marché de la propriété de luxe ne s’essouffle pas dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal où, en 2017, trois pour cent des résidences les plus dispendieuses ont enregistré une hausse de prix moyenne de 11%.

Pour faire partie du club sélect des résidences de luxe (97e percentile des prix les plus hauts), la résidence devait être payée au moins 965 000 $ à Montréal, en hausse de 26% sur cinq ans.

Pour atteindre le 99e percentile - on parle alors de maisons ultras luxueuses -, le prix d’achat devait être égal ou supérieur à 1,5 million$, indique un récent rapport de la firme JLR, spécialisée dans l’analyse des données immobilières.

C’est toutefois dans la RMR de Sherbrooke que la hausse la plus notable a été enregistrée, soit 14% sur un an et 28% sur cinq ans, à 566 360$. Selon JLR, c’est en partie dû au secteur situé «aux abords des cours d’eau et des lacs, tels que le lac Memphrémagog».

La RMR de Sherbrooke dépasse même celle de Québec en termes de prix d’acquisition, alors qu’il fallait payer au moins 552 500$ en 2017 dans la Vieille-Capitale pour une maison de luxe, en hausse d’à peine 1% sur un an et de 5% sur cinq ans.

Soulignons que le prix médian des propriétés ultra-luxueuses a crû plus vite que le prix médian dans les six RMR du Québec au cours des cinq dernières années.

Avec la vigueur actuelle de l’économie, le marché de la maison de luxe devrait poursuivre sur son élan cette année.

«La croissance devrait être au rendez-vous en 2018 puisque l’ensemble du marché immobilier se porte bien. Encore une fois, Montréal devait être en tête des régions avec les plus fortes augmentations puisque l’espace limité au centre-ville fait croître la valeur des terrains rapidement», a précisé JRL.