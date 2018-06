Nouvelle plainte contre les séparations de familles de migrants

Une nouvelle plainte a été déposée mardi exigeant de réunir des familles séparées par la politique de «tolérance zéro» de l'administration Trump face à l'immigration clandestine, tandis que les contentieux se multiplient.

Cette plainte déposée à Los Angeles de la part de trois mères demandant l'asile politique et séparées «de force de leurs enfants» décrit les conditions «inhumaines» dans les centres de la police de l'immigration (ICE).

Contactée par l'AFP, ICE n'avait pas répondu dans l'immédiat.

La nouvelle procédure, qu'a pu consultée l'AFP est portée par les cabinets d'avocats Public Counsel et Sidley Austin.

Une première plaignante, identifiée par ses initiales J. P., 37 ans, est détenue au centre ICE d'Irvine, en Californie, et sa fille de 16 ans se trouve au Texas.

Elle est entrée illégalement aux États-Unis près de San Luis en Arizona autour du 17 mai, fuyant le Guatemala et les menaces de mort d'un ancien «partenaire» qui l'avait battue et agressée sexuellement. Elle parle «un dialecte maya et ne comprend pas l'anglais», indique le texte de la plainte.

Mme P. et sa fille L. ont été arrêtées puis placées «dans une pièce froide, sans fenêtres, auprès d'autres détenus». «Il n'y avait ni lits, ni douches, toilettes privées, les lumières étaient allumées 24h sur 24» et elles «n'ont reçu à manger que de la soupe tiède pour trois ou quatre jours».

L. a été «interrogée sans sa mère et on lui a donné des papiers à signer en anglais», langue qu'elle ne comprend pas. Le 20 mai des agents l'ont emmenée dans un autre centre et elle s'est «évanouie de terreur (...) et blessée à la bouche en tombant», poursuit le texte.

«Mme P. ne savait pas où sa fille allait ou si et quand elle allait la revoir».

Une seconde plaignante, R. M. a fui le Salvador pour échapper à un mari violent.

Elle est entrée avec sa fille de 15 ans le 18 mai au Texas, interpelée par la police des frontières et placée en détention. Il leur a été annoncé que Mme M. serait poursuivie et qu'elles seraient séparées pendant la procédure judiciaire.

Un agent s'est moqué des pleurs de la fille de Mme M., et un autre a jeté des biscuits et de l'eau par terre aux femmes détenues, plutôt que de les leurs distribuer de main à main, écrit le texte de la plainte.

Cette procédure s'ajoute à une plainte de l'association de protection des droits civiques ACLU à San Diego, également en Californie, et à une autre par une association de défense des immigrés de Seattle (nord-ouest) dénonçant la séparation «prolongée» des familles.

Une dizaine d'États américains ont aussi indiqué qu'ils allaient poursuivre le gouvernement.