Possible réunion du groupe britannique The Kinks

Les Kinks, groupe phare du rock britannique des années 1960 avec le tube «You really got me», pourraient se reformer, plus de vingt ans après leur séparation, a laissé entendre son ex-chanteur Ray Davies, 74 ans, à Channel 4.

Il indique avoir travaillé en studio avec les deux autres membres encore vivants du groupe, son frère Dave Davies et le batteur Mick Avory. Le groupe «fait un nouveau album des Kinks», ajoute-t-il dans une interview diffusée lundi par cette télévision britannique.

«J'ai toutes ces chansons que j'ai écrites pour le groupe quand on s'est séparés, et je pense que c'est le bon moment pour le faire», poursuit Ray Davies.

Ce retour ne «sera pas aussi bien organisé que les Rolling Stones», précise-t-il, ajoutant sur le ton de la plaisanterie: «Les Kinks joueront probablement dans le bar du coin».

Formé en 1964 à Muswell Hill, un quartier du nord de Londres, par les frères Davies, les Kinks s'étaient imposés comme l'un des groupes de rock les plus influents des années 1960.

Parmi leurs chansons les plus connues figurent «Sunny Afternoon», «Lola», «Tired of Waiting For You» et «You really got me», titre au riff légendaire notamment repris par le groupe de hard rock américain Van Halen.

Les Kinks avaient continué à jouer dans les années 1970 et 1980, enregistrant au total 24 albums studio, avant de se séparer en 1996.