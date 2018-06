Quels sont les casques de vélo les plus sécuritaires?

Un nouveau programme d’évaluation des casques de vélo mis en place par l’Université Virginia Tech et l’Insurance Institute for Highway Safety a permis de déterminer quels sont les modèles et les marques les plus sécuritaires.

Ce programme a été créé afin de mieux informer les consommateurs sur la réelle protection que peuvent offrir ces casques, information qui souvent manque lors de l’achat, selon le communiqué émis mardi.

Trente casques de vélo ont d’abord été testés, tous des modèles populaires, pour les adultes.

Dans les conclusions tirées par les chercheurs, les casques de vélo de route, idéalement munis de la technologie MIPS, étaient plus sécuritaires que des casques de type ''urbains''.

Quatre modèles remportent cinq étoiles (meilleurs sur le marché). Deux modèles n’ont obtenu que deux étoiles (adéquat), et le reste des casques testés se situent entre 3 et 4 étoiles.

Aucun des casques vérifiés n’a obtenu deux étoiles ou moins (médiocre).

Garneau: parmi les meilleurs

Par ailleurs, les chercheurs confirment que le prix n’est pas un bon indicateur de protection. Par exemple, le casque Bontrager Ballista MIPS à 200$, ainsi que le Specialized Chamonix MIPS, à 75$, trônent parmi les meilleurs, malgré leur différence de prix.

Une entreprise québécoise fait partie de ceux qui ont obtenu cinq étoiles : Garneau avec le casque «Raid MIPS», offert au Canada au prix de détail de 124,99$. Le modèle Le Tour II de Garneau remporte 4 étoiles.

«Notre objectif avec ces évaluations est de donner aux cyclistes un outil factuel pour prendre des décisions éclairées sur la façon de réduire leur risque de blessure», a expliqué Steve Rowson, directeur du Virginia Tech Helmet Lab et professeur agrégé de génie biomédical et de mécanique. Nous espérons également que les fabricants utiliseront ces informations pour apporter des améliorations.»

«Alors que de plus en plus de gens choisissent le vélo comme mode de transport, un meilleur casque est l'un des outils qui peuvent être utilisés pour contrer le nombre croissant de blessures cyclistes», explique David Zuby, directeur de recherche à l'IIHS.

Technologie MIPS

Cinq des casques qui ont le mieux réussi les tests étaient munis de la technologie MIPS (Multi-Directional Impact Protection System (MIPS), qui permet de réduire les impacts de ‘’rotation’’ lors d’un accident.

Ces impacts de rotation sont souvent à l’origine des commotions cérébrales.

En plus de posséder la technologie MIPS, les casques de vélo de route sont plus efficaces que les casques de types urbains, selon les tests de Virginia Tech.

Le laboratoire continue d’effectuer divers essais, il est possible de suivre leurs travaux sur leur site internet. https://www.beam.vt.edu/helmet/

Des tests pour les casques d’enfants doivent également avoir lieu.

Le palmarès complet

5 étoiles – Les meilleurs

- Bontrager Ballista MIPS

- Garneau Raid MIPS

- Bell Stratus MIPS

- Specialized Chamonix MIPS

4 étoiles - Très bon

- Scott ARX Plus MIPS

- Bontrager Quantum MIPS

- Specialized Prevail II

- Smith Overtake

- Giro Savant

- Bell Draft MIPS

- POC Octal

- Giro Foray MIPS

- Giro Synthe

- Giro Sutton MIPS

- Specialized Evade II

- Garneau Le Tour II

3 étoiles - Bon

- Triple 8 Dual Certified MIPS

- Bell Reflex

- Bontrager Solstice

- Bern Brentwood

- Bell Division

- Schwinn Thrasher

- Giro Revel

- Schwinn Flash

- Kali City

- Nutcase Street

- Specialized Centro

- Bontrager Electra

2 étoiles - Adéquat

- Lazer Genesis

- Bern Watts