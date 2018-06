Shania Twain: country, pop et irrésistible

Trois ans après avoir fait ses adieux au public montréalais, Shania Twain était de retour dans la métropole mardi soir avec 25 ans de succès dans ses valises. La voix n’est plus la même, mais la chanteuse de 52 ans sait toujours comment habiter une scène et livrer un spectacle digne de ce nom. Et c’est ce qui compte.

« Montréal, êtes-vous prêts ? On y va ! », a lancé Shania Twain dans un français presque irréprochable, dès son arrivée sur la scène du Centre Bell.

Et il n’en fallait pas plus pour que la foule s’emballe. Il faut dire qu’il s’agissait mardi d’un rendez-vous que les fans de Shania Twain n’attendaient plus; la chanteuse devait initialement se retirer de la scène après sa tournée précédente.

Force est de constater que la Canadienne a bien fait de revenir sur sa décision pour la tournée Now. Les 13 700 fans réunis au Centre Bell mardi soir lui ont prouvé qu’elle avait toujours sa place sur les planches, telle une reine sur son trône.

Vêtue d’une robe scintillante fendue, la chanteuse a enfilé les titres, puisant davantage dans ses succès que dans sa dernière offrande, Now. Un choix judicieux, comme l’ont prouvé les réactions particulièrement enthousiastes devant Don’t Be Stupid (You Know I Love You), That Don’t Impress Me Much Any Man of Mine et autres.

Enrobage vocal

Et la voix ? La chanteuse a récemment confié que la maladie de Lyme avait endommagé ses cordes vocales, la forçant à réapprendre à chanter. Non, elle ne chante pas comme elle le faisait jadis. On a d’ailleurs eu l’impression, mardi soir, que la voix de Shania Twain était par moments aidée par divers enrobages sonores plus ou moins subtils.

Les fans ne semblent pas lui en avoir tenu rigueur, leurs cris et « I love you! » ne cessant de croître en intensité au fil du concert.

N’empêche, la chanteuse a su offrir un concert franchement divertissant mardi soir. Visiblement, Shania Twain a bien appris de ses années passées à Vegas, offrant son concert le plus intéressant, sur le plan visuel qu’il nous a été donné de voir.

Flanquée de danseurs et de cubes géants sur lesquels défilaient des projections, assurant ainsi un univers visuel changeant au gré des titres, Shania Twain en a également mis plein la vue avec ses très nombreux changements de costume. Tout au long de la soirée, elle a été vêtue à l’image de son univers et du concert qu’elle a offert : glamour, élégant et à mi-chemin entre le country et le pop.

Charmant Bastian Baker

On s’en voudrait de passer sous silence la première partie, assurée par Bastian Baker. Le jeune chanteur suisse a offert une reprise particulièrement touchante de Hallelujah, du regretté Leonard Cohen, chaudement accueillie par les Montréa­lais. Au moment de mettre sous presse, on attendait son retour sur scène pour accompagner Shania Twain sur les titres Party for Two et Swingin’ With My Eyes Closed en fin de programme.

La tournée Now de Shania Twain s’arrê­tera au Centre Vidéotron de Québec jeudi soir.