Un collectionneur de véhicules de luxe et homme d’affaires bien connu à Thetford Mines a été arrêté et accusé d’agression sexuelle.

À la tête de l’entreprise Tapis Demers et propriétaire, avec sa famille, d’une collection de plus de 500 véhicules de luxe, Roger Demers a été arrêté, avant de comparaître mardi au palais de justice de Thetford Mines sous des accusations d’agression sexuelle et d’attouchement sur une adolescente.

Les faits reprochés auraient eu lieu entre septembre et janvier derniers, alors qu’il aurait été en position d’autorité.

Après sa comparution, Roger Demers a été libéré sous condition de ne pas occuper un emploi qui le placerait en relation d’autorité avec des personnes de moins de 18 ans.

Il lui est également interdit d’agir à titre de « coach de vie » et ne doit bien sûr pas tenter de communiquer avec la plaignante.

Des véhicules de prestige

Roger Demers est bien connu à Thetford Mines où sa famille collectionne depuis trois générations des voitures de prestige. Ils sont propriétaires de plus de 500 véhicules rares entreposés dans cinq bâtiments non accessibles au public.

Parmi elles, Demers se vante de posséder la Vector de Michael Jackson, une Jaguar ayant appartenu à Elton John ainsi que la première Lamborghini jamais construite. Des questions sur l’authenticité des pièces de sa collection ont toutefois déjà été soulevées.

En 2014, Roger Demers avait fait une sortie publique afin de demander au gouvernement de s’impliquer dans un projet qui permettrait de partager sa collection avec la population. Il disait à l’époque avoir reçu des offres, notamment du Sultan de Brunei, déjà détenteur de la plus grande collection de voitures au monde.

Projet abandonné

Malgré une certaine ouverture du gouvernement pour un « musée privé », aucun projet sérieux n’avait été envisagé. Aucune des offres d’achat qu’aurait reçues l’homme d’affaires ne s’est concrétisée.

Trois ans plus tard, Roger Demers avait dit qu’il n’avait plus aucun intérêt à poursuivre ses démarches. Il ne souhaitait également pas vendre la collection pour le moment.

Roger Demers doit revenir en cour le 17 août prochain. Il n’a aucun antécédent judiciaire. Chez Tapis Demers, personne n’a voulu faire de commentaire au Journal.

La collection de Roger Demers

Propriétaire de 584 voitures anciennes et de luxe, réparties dans cinq bâtiments à Thetford Mines.

Parmi les plus beaux modèles de la collection:

Vector M12 1996

Jaguar XJ220 1994

Réplique de la Cord L-29 1930

Ferrari Dino 246 GT

Jaguar C-Type et D-Type (répliques des voitures victorieuses au Mans dans les années 1950)

Aston Martin DB5

Lamborghini Countach

Lamborghini Diablo 1992