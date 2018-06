Un enfant malade brûlé au 2e degré à la garderie

Un bébé de 10 mois, né prématurément et souffrant également de plusieurs problèmes de santé, a été gravement brûlé dans la garderie qu’il fréquente, à Orlando en Floride.

Le service de police d’Orlando, ainsi que les services de protection de l’enfance de l’État ont tous deux ouvert des enquêtes.

Le bébé souffre de brûlure au deuxième degré, possiblement causé par de l’eau trop chaude, «sans qu’il n’y ait de traces d’éclaboussure», a indiqué le père suspectant que le poupon puisse avoir été victime de négligence.

«Il avait des cloques, sa peau se décolle, c'est horrible», a déclaré Manuel Escobar. Les parents doivent le savoir, je ne veux pas que quelqu'un ou un autre enfant soit blessé», a-t-il expliqué en entrevue à WKMG, un affilié de CNN.

Manuel Escobar est très protecteur envers son enfant, Alexander, surnommé «Alexandre le Grand» après être né prématurément et avoir passé 123 jours à l’hôpital.

C'est pourquoi ses parents ont choisi la garderie ChildrenFirst, un service de garde médical agréé, spécialisé pour les enfants malades.

capture d'écran | WKMG

Les parents cherchent désormais une nouvelle installation pour accueillir le poupon.

Le bébé prenait un bain lorsqu’il aurait lui-même ouvert l’eau chaude par accident. Les responsables n’auraient pas réalisé sur le coup que le bébé était en train de se brûler.

«Il ne peut même pas tenir un biberon tout seul, encore moins ouvrir l’eau», a assuré son papa.

La propriétaire de la garderie s’est dite très préoccupée par l’incident.

«Les soins sont notre plus grande préoccupation, et nous attendons avec impatience l'enquête complète et nous coopérons», a déclaré la femme au téléphone.