Un méga feu de la Saint-Jean hors de contrôle

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, a évacué 1500 personnes du site de la fête nationale samedi soir parce que leur immense feu traditionnel laissait des millions de gros tisons partir en vrille au gré du vent.

Le méga feu, qui se tient à la municipalité depuis 1976, a été allumé comme toujours à minuit dans la nuit de samedi à dimanche.

Le maire de l’endroit, Alain Poirier, a constaté rapidement qu’il y avait quelque chose d’anormal. Les tisons étaient plus gros que d’habitude, plus nombreux, et virevoltaient dans tous les sens par un temps venteux.

Il a évacué le site vers minuit et demi.

«La sécurité des citoyens m’inquiétait. J’avais peur que les gens se brûlent», dit-il.

Mélèze

Le problème réside dans la présence d’une essence d’arbre, le mélèze, au sein du mélange de bois. Les bénévoles qui sont allés chercher le bois sur le site de Résolu savaient qu’il y en avait, mais ignoraient que ça brûlait si intensément.

«Il y a eu un effet de cheminée parce que le mélèze était au centre. Sinon, le feu ne serait pas monté si haut. C’est la première fois et la dernière fois qu’on utilise ça», poursuit le maire, précisant toutefois que l’avenir de l’activité n’est aucunement compromis.

Certains ont continué à festoyer à quelques centaines de mètres de l’endroit, le temps que les deux camions de pompier, qui étaient déjà sur place, apaisent le feu de joie. Le maire souligne que le site est toujours arrosé par les pompiers avant le feu, ce qui réduit les risques d’incendie.

Des fêtards sont revenus au feu vers 2 h du matin, quand la situation était maîtrisée.

Heureusement, il n’y a pas eu d’autres dégâts qu’un abri tempo qui a reçu des tisons qui ont fait des petits trous. La Ville va procéder à un bilan de l’événement mercredi afin de s’assurer que cela ne se reproduise plus.