Un trentenaire manque à l’appel depuis une semaine

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cherche à retrouver un homme de 31 ans, disparu il y a presque une semaine dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à Montréal.

Paul-Antoine Pilon, 31 ans, aurait quitté à bord d’un véhicule de marque Honda Fit de couleur gris, immatriculé P98 NFW. L’homme de race blanche mesure 1 m 82, pèse 90,5 kg, a les yeux et les cheveux bruns, ainsi qu’une barbe. Il a un grain de beauté sur la joue gauche et des cicatrices sur le nez, l'annuaire droit ainsi que sur son front. Il parle anglais et français.

Sa famille s’inquiète pour sa sécurité, car il n’a donné aucune nouvelle depuis le 17 juin, ce qui ne serait pas dans ses habitudes. M. Pilon avait l’habitude de fréquenter les gyms BuzzFit de Kirkland et de Pointe-Claire.

Toute personne ayant de l’information concernant cette disparition peut contacter Info-Crime Montréal de façon anonyme et confidentielle au 514 393-1133.