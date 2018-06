Un voyage en avion avec un cadavre comme passager

Deux travailleurs de la construction ont dû prendre l’avion assis à côté d’un cadavre entre le Nunavut et le Nord-du-Québec.

Christian Massie et son collègue Michel Nolasco sont monteurs de lignes et habitent dans la région de Montréal. Ils remplissent actuellement un contrat au Nunavut. Ils ont voyagé sur Air Inuit pour rentrer à la maison le 21 juin. Ils ont été abasourdis de voir la GRC embarquer un coffre de métal contenant un cadavre à bord du petit avion devant les transporter de Sanikiluaq, le village le plus au sud du Nunavut, jusqu’à Kuujjuarapik, au Nunavik.

« Si je m’étirais les jambes, je pouvais y toucher. J’étais à maximum trois pieds du corps », a raconté Michel Nolasco.

Son siège faisait face à un sac noir dans lequel le cercueil avait été placé. Le vol a duré une heure.

« Je n’étais pas confortable ni à l’aise. J’avais juste hâte d’arriver, a dit Christian Massie. Au début, je n’y croyais pas, je me disais : voyons, ce n’est pas vrai qu’on va voyager avec un corps. On voit ça juste dans les films, ça n’a pas de bon sens. »

Ils étaient les seuls passagers à bord de l’appareil. Aucune cloison ne les séparait du macabre chargement. Des sièges ont été rabattus pour faire de l’espace dans l’avion d’une quinzaine de places.

« On dirait qu’ils [Air Inuit] veulent juste faire de l’argent et que faire voyager un corps avec le monde, ce n’est pas plus grave que ça », a dit M. Massie, qui ignore combien le billet a coûté puisque c’est son employeur qui a payé.

Air Inuit n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Meurtre

Selon nos informations, le corps transporté serait celui d’une personne poignardée à mort le 19 juin, dans le village de 800 âmes de Sanikiluaq. Un homme de 35 ans, Josie Takatak, a été arrêté et est accusé de meurtre en lien avec cette affaire.

Le Service coroner du Nunavut a organisé le transport du corps vers Ottawa, où une autopsie doit être pratiquée.

« Bien que le bureau du coroner comprenne que les gens peuvent être mal à l’aise d’être près d’une personne décédée, il est important d’effectuer une autopsie rapide et précise afin d’assurer des enquêtes exactes sur les décès, ainsi que la préservation des restes », a commenté l’adjoint du coroner en chef du Nunavut, Khen Sagadraca.