Une attente interminable pour le petit Liam

Un garçon de 7 ans attend depuis plus d'un an une greffe de cœur à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Les jours passent et aucun donneur compatible ne s’est encore manifesté.

Sans l’aide d’un cœur mécanique, le petit Liam n’aurait pas pu survivre durant la dernière année.

Mais le cœur de Berlin peut entraîner de nombreuses complications : saignements, caillots et même des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Liam a d’ailleurs fait 2 AVC et a un peu plus de difficulté à parler depuis.

Pensées sombres

Déjà très introverti, Liam a des pensées sombres et est suivi par un psychologue.

«Maman, un fantôme ou un garçon, ça ne me dérange pas. Si je suis un fantôme, je peux aller n’importe où, il n’y a personne qui peut me toucher. Si je suis un garçon, il faudrait que j’aille à l’école, mais ça ne me dérange pas, vivant ou mort», a confié Kim Morris, la maman de Liam.

Au Québec, 61 personnes sont toujours en attente d’une greffe de cœur, dont 4 enfants. En 2018, 12 personnes ont déjà reçu une greffe de cœur, dont 2 enfants, selon Transplants Québec

Liam était en parfaite santé jusqu'en juin dernier, lorsqu'une myocardite, une infection virale, l'a foudroyé. Dès ce moment, ses parents savaient qu'il aurait besoin d'un nouveau cœur pour vivre.

L’hôpital comme maison

La chambre de Liam est devenue sa maison. Un professeur vient lui donner des cours une heure chaque jour. Il aimerait bien sortir d'ici, ce qui est impossible pour l'instant.

Pour la famille de Liam, le don d'organes représente l'espoir. «C'est l'espoir de voir notre enfant qui est décédé vivre, d'une certaine façon. Survivre. Survivre à son décès. Il y a aussi l'espoir de voir un enfant qui autrement décéderait avoir accès à une vie», racontait Mme Morris en janvier dernier.

