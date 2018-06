Vers une saison des ouragans plus tranquille?

Les régions du Pacifique pourraient être davantage touchées par les ouragans cette année, selon le météorologue Gilles Brien.

«Présentement, on s'attendait à une saison un petit peu plus au-dessus de la normale, explique le météorologue Gilles Brien. La normale, c'est six ouragans et on s'attendait à près de huit ou neuf ouragans cette année. Mais compte tenu des températures de l'Atlantique qui sont très froides à ce temps-ci de l'année, on peut s'attendre peut-être à cinq ou six ouragans. C'est dans le Pacifique que ça va se passer cette année.»

L’expert souligne que deux ouragans se sont déjà formés dans le Pacifique cette année, tandis qu’il n’y en a eu aucun dans l’Atlantique. Une situation qui contraste avec l’an dernier, alors que plusieurs cyclones ont causé d’importants dégâts dans les régions de l’Atlantique.

«Ça a été vraiment exceptionnel, dit-il. L'année dernière, on a eu 10 ouragans. Il fallait remonter à 2005, avec l'année de Katrina, pour retrouver une année aussi intense. Il y a aussi les ouragans qui étaient pas mal plus forts l'année dernière. Maria a eu des vents de 297 km/h. Ça, c'est un record. On n'avait jamais relevé des vents aussi forts dans l'Atlantique reliés à un ouragan.»

M. Brien indique qu’on peut s’attendre à voir un peu moins d’ouragans cette année.

«La Floride a eu beaucoup de pluie, déjà. Oui, c'est la saison des pluies, soutient-il. La Floride a connu énormément de pluie depuis le début de janvier. Tout ça change un peu le bilan thermique de l'océan et les possibilités d'ouragans.»

En vidéo ci-dessus, voyez l’entrevue intégrale avec Gilles Brien.