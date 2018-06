Aperçu du prochain film de Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio

Once upon a time in Hollywood, le prochain long métrage du réalisateur Quentin Tarantino, commence à prendre forme et c’est une des vedettes du film qui en a publié le premier aperçu sur Instagram.

Leonardo DiCaprio a publié un cliché de lui accompagné de Brad Pitt, l'autre tête d’affiche du film. Sur le plateau, les deux vedettes arborent un look semblant tiré des années 60.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Une publication partagée par Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) le 27 Juin 2018 à 6 :00 PDT

Lors d’une conférence de presse en avril dernier, Quentin Tarantino avait promis que son prochain film mettrait de l’avant le «duo de stars le plus excitant depuis Paul Newman et Robert Redford».

Celui qui a réalisé les succès Reservoir Dog, Kill Bill et Pulp Ficton pourra aussi compter sur l’apport d’autres acteurs chevronnés comme Margot Robbie, Kurt Russell, Burt Reynolds, Dakota Fanning et Al Pacino.

Once upon a time in Hollywood doit se retrouver au cinéma en août 2019.