C’est parti pour le Symposium de peinture de Baie-Comeau

La 32e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau s'est ouvert mardi soir et se poursuivra jusqu’au 1er juillet.

Il s'agit du plus grand et du plus vieux symposium d’art figuratif en Amérique du Nord.

Trente-quatre artistes, dont cinq de la Côte-Nord, ont déjà commencé à peindre sous le thème «La venue des couleurs.»

Cette édition a commencé en force selon le président du comité organisateur, Carl Beaulieu. «Les artistes arrivent avec deux toiles à la soirée d'ouverture et le public en a déjà acheté parmi celles exposées! Il y a déjà cinq ou six œuvres de vendues. Ç’a parti fort. Je pense que les gens attendaient et avaient hâte!»

Dix artistes en sont à leur première présence au Symposium de peinture de Baie-Comeau. La présidence d’honneur de l’événement a été confiée à Serge Nadeau. Le peintre en est à sa septième présence et il continue d’être inspiré par Baie-Comeau.

Comme nouveauté, il y aura une activité de «speed painting». Les participants devront peindre avec certaines contraintes comme avec les yeux bandés.