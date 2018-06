Deux fugitifs reliés aux Hells arrêtés

Deux fugitifs en relation avec les Hells Angels, réfugiés depuis avril en République Dominicaine pour ne pas être épinglés, ont été rapatriés au Canada mardi et arrêtés.

L’avion transportant Kenny Maheu et Denis Desputeaux, tous deux de Roxton Falls, est atterri mardi soir à l’aéroport de Toronto, vers 19 h 40. Dès leur arrivée, des agents de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) les attendaient pour leur passer les menottes. Ils étaient recherchés dans le cadre du projet Objection, mené en avril.

En apercevant le photographe de l'Agence QMI, Desputeaux en a profité pour lui adresser un doigt d’honneur.

Ils devaient être amenés en voiture au cours de la nuit à Montréal, où ils doivent comparaître mercredi au palais de justice.

Maheu, 28 ans, était recherché pour complot de trafic, trafic de cocaïne et trafic de méthamphétamine. Desputeaux, 24 ans, l’était pour complot de trafic et trafic de cocaïne.

Selon un communiqué de la police dominicaine, ils ont pu être arrêtés après «un important travail de renseignement mis en œuvre» par les autorités, dont INTERPOL.

Toujours selon le communiqué, Kenny Maheu avait sur lui, lors de son arrestation dans la ville de Boca Chica, 122 000 pesos dominicains (environ 3265 $ CAN), ainsi que 1590 $ CAN et deux cellulaires. Son comparse Denis Desputeaux, arrêté à Puerto Plata, avait quant à lui en sa possession 17 435 pesos dominicains (environ 466 $ CAN), des cartes d’identité et d’assurance sociale, une carte de crédit et un téléphone cellulaire brisé.

Réseaux de stupéfiants

Le coup de filet qu’est le projet Objection avait permis de démanteler trois des plus gros réseaux de distribution de stupéfiants au Québec, relié au groupe de motards qui généraient un chiffre d’affaires estimé à plus de 10 millions $ par année.

Après une longue enquête, les policiers ont pu arrêter 63 personnes, allant de membres influents des Hells à des distributeurs de rue associés aux motards dans une vingtaine de municipalités.

Stéphane Maheu, père de Kenny et membre en règle des Hells Angels du chapitre South, est toujours au large, lui aussi recherché en raison du projet Objection.

«Le Journal» rapportait que, par le passé, des motards, dont le délateur vedette de l’opération SharQc Sylvain Boulanger, avaient fait creuser un trou pour enterrer Stéphane Maheu parce qu’il avait tiré des coups de feu en leur direction. Maheu est par la suite devenu membre en règle des Hells.

Selon un organigramme présenté par l'ENRCO, Stéphane Maheu est soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants dans le secteur de Granby et de Cowansville.

Il est recherché pour avoir commis et avoir chargé une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle, de complot de trafic, et pour trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de méthamphétamine.

Sa résidence de Roxton Pond avait été perquisitionnée en mars dernier.

– Avec la collaboration d’Éric Thibault

Résumé des saisies de l'ENRCO

- 21 kilos de cocaïne (valeur brute de plus de 1 million $, à 50 000 $ chacun)

- 2,5 millions $ en espèces

- 200 000 comprimés de méthamphétamine

- 34 armes à feu

- 4 vestes pare-balles

- 5 vestes aux couleurs des Hells Angels

- 5 presses hydrauliques (qui servaient à presser des kilos de cocaïne)