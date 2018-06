En phase terminale d’un cancer, il veut rendre l’avortement illégal

Un jeune adolescent du Texas en phase terminale d’un cancer souhaite voir l’avortement devenir interdit aux États-Unis.

Jeremiah Thomas, souffre d’un cancer agressif des os, et n’en a plus pour très longtemps, rapporte ABC.

Il y a dix semaines, les médecins lui ont diagnostiqué un sarcome ostéoblastique.

Depuis, il a subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Il a eu un poumon affaissé et est devenu paralysé.

Malgré toutes les épreuves, le jeune homme est demeuré optimiste.

«J'ai dit à mon fils que ce qu'il endure, ça ne produit pas de caractère, ça prouve le caractère», a déclaré son père, Rusty Thomas.

Le jeune mourant a demandé au gouverneur du Texas Greg Abbott, d'abolir l'avortement dans l'État du Texas.

«Pour que cela sorte du cœur de notre fils, c'est un acte très altruiste», croit son père.

«Je peux voir que ce n'était pas seulement mon souhait, mais le souhait de milliers et de milliers de chrétiens et abolitionnistes et pro-vie de tous les coins», affirme le Jeremiah.

Le gouverneur Abbott a appelé Jeremiah pour lui dire de continuer à se battre et de parler de son souhait.

«Votre souhait est sur la plate-forme du parti républicain et c'est ce que nous allons poursuivre cette prochaine session législative, c'est proscrire complètement l'avortement dans l'État du Texas, et votre souhait a été accordé», a déclaré le gouverneur Greg Abbott à Jeremiah au téléphone.

L’adolescent a déclaré au média Central Texas News qu'il voulait voir l'avortement proscrit à travers le pays avant sa mort.

Il quittera l'hôpital pour la dernière fois mercredi.

En plus de parler avec le gouverneur Abbott, Jeremiah a reçu des appels téléphoniques de Tim Tebow et Sean Lee des Cowboys de Dallas.

Victoire aux opposants à l’avortement

La Cour suprême des États-Unis a offert mardi une importante victoire aux opposants à l'avortement, en donnant tort à la Californie qui impose à des centres anti-IVG d'informer les femmes enceintes de leur droit à se faire avorter ailleurs.

Une telle loi viole la Constitution, ont jugé les cinq juges conservateurs de la haute cour, dans une décision très attendue. Les quatre magistrats progressistes minoritaires ont eux exprimé séparément leur désaccord.

Ce dossier concerne les «centres de crise de la grossesse», gérés par des groupes chrétiens et conservateurs. Il en existe plusieurs centaines en Californie.

Sous le prétexte d'assister et de conseiller des femmes qui ne souhaitaient pas tomber enceintes, ces lieux, où on peut trouver du personnel en blouse blanche ou du matériel d'échographie obstétricale, tentent en fait de les convaincre à tout prix de ne pas avorter.

Parfois qualifiés de «fausses cliniques», ces centres sont notamment accusés de faire croire aux femmes qu'elles pourront bénéficier de diverses options médicales, y compris d'une IVG.

La Californie a imposé à ces organismes privés d'informer les femmes qu'elles pouvaient bénéficier d'une IVG ou d'une contraception gratuite ou à bas prix dans d'autres centres, subventionnés par l'État.