Guerre commerciale : les conservateurs lancent une tournée de consultations

Des députés conservateurs sillonneront le Canada cet été pour une tournée de consultations sur les impacts de l’affrontement commercial entre le Canada et les États-Unis.

«On ne peut pas rester les bras croisés. On doit agir et on doit surtout trouver les meilleures solutions possible pour aider nos entreprises, pour aider nos travailleurs», a déclaré le député conservateur Gérard Deltell en conférence de presse mercredi.

Sept élus de l’opposition officielle iront donc à la rencontre des syndicats, des propriétaires de PME et des représentants de la grande entreprise, afin cerner ce dont ils ont besoin et de faire entendre leurs voix dans la capitale fédérale.

M. Deltell a particulièrement insisté sur l’importance de protéger les 30 000 emplois de l’industrie québécoise de l’aluminium.

Tarifs sur l’aluminium

L’administration américaine a imposé le mois dernier des tarifs de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium canadien. Le Canada a ensuite répliqué avec des tarifs équivalents, qui entreront en vigueur le 1er juillet.

Le président américain menace également d’imposer de nouveaux tarifs au secteur automobile, ce qui mettrait en jeu 160 000 emplois au pays, selon un récent rapport de la Banque TD.

Les surtaxes font déjà mal aux entreprises canadiennes, dont certaines craignent les mises à pied ou, carrément, la fin de leurs opérations.

Plusieurs acteurs des industries de l’acier, de l’aluminium et de l’automobile étaient d’ailleurs à Ottawa mardi pour lancer un cri d’alarme devant les députés du Comité permanent du commerce international.

Bien qu’ils implorent le gouvernement fédéral de les aider, le ministre des Finances n’était pas prêt mardi à mettre de l’avant des mesures précises. Reconnaissant l’urgence de la situation, Bill Morneau a indiqué qu’une annonce serait faite dans les prochains jours.

«La menace protectionniste n’est pas sortie du jour au lendemain d’une boîte de Cracker Jack. Ça fait plus d’un an qu’on sait que ça s’en vient, a déploré M. Deltell. Le premier ministre n’a pas prévu quoi que ce soit pour faire face à la crise protectionniste qui secoue notre pays.»

S’exprimant devant un syndicat de journaliers mercredi matin à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a assuré qu’il appuierait toujours les travailleurs canadiens. Il n’a toutefois pas partagé les intentions de son gouvernement.