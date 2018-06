Le PQ demande à Québec de s'opposer à la vente de TM4

Le Parti québécois demande au gouvernement Couillard de bloquer la vente de TM4 par Hydro-Québec, et accuse Québec d’avoir «abandonné».

«On demande que le gouvernement libéral réagisse à cette mauvaise nouvelle, en montrant enfin un peu de volonté politique, pour faire en sorte de garder les joyaux québécois au Québec», a indiqué le porte-parole du PQ en matière d’économie, Alain Therrien.

Hydro-Québec annonçait vendredi dernier que sa filiale TM4, qui fabriquait et commercialisait un moteur électrique, avait été acquise par l’équipementier automobile américain Dana pour 165 millions $. Hydro-Québec reste cependant actionnaire de TM4 à 45 %.

«Encore une fois, le savoir-faire québécois est vendu à des étrangers», croit M. Therrien, qui voit des ressemblances entre cette transaction et celles qui ont fait passer Rona et la CSeries de Bombardier à des intérêts étrangers.

Il déplore également que Québec n’ait obtenu aucune garantie de conserver les emplois au Québec, et émet des doutes quant à la robustesse de l’entreprise Dana sur les marchés.

Plafonnement des ventes

M. Therrien croit que le gouvernement Couillard a pris cette décision en raison du plafonnement des ventes de TM4, ce qui n’est pas une excuse, selon lui.

«Pourquoi est-ce qu’on n’a pas donné à Hydro-Québec les outils nécessaires pour assurer la commercialisation, ou d’avoir un vrai partenariat avec une entreprise, sans se lier les mains, où on garde le contrôle de nos innovations», se demande le député de Sanguinet.

[Le gouvernement Couillard ] s’est peut-être dit : "On va vendre ça 160 millions, et on n’en parle plus". Ils ont démissionné», a-t-il ajouté.