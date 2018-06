Métro aérien: opération séduction du consortium dans la capitale

Les représentants d’un consortium qui fait la promotion d’un métro aérien à Québec étaient en visite dans la capitale, mercredi, afin de «démystifier» leur projet et remettre les pendules à l’heure sur les coûts «erronés» véhiculés par la Ville.

Récemment, le maire Régis Labeaume a démoli ce projet évalué à 2,3 milliards $ pour 61 km de voies aériennes, affirmant qu’il en coûterait plutôt 100 millions $ pour chaque kilomètre, loin des chiffres avancés par les promoteurs.

Il s’appuyait notamment sur une note technique interne fournie par le bureau de projet du SRB qui a utilisé comme base de comparaison le Skytrain de Vancouver, la Ligne 3 de Scarborough et les monorails de Las Vegas, Newark, São Paulo (Brésil) et Riyad (Arabie Saoudite).

Or, dans le lot, seul celui de Newark utilise la technologie Habegger moussée par le consortium SLC APM (qui regroupe PwC, ARUP, Solutrans et Loctrans). Et dans ce cas précis, les coûts ont explosé en raison d’une crise de gestion qui n’a «aucun rapport avec la technologie», a expliqué le président de Solutrans Jean O’Keefe lors d’une présentation aux médias en matinée.

Alors que le projet actuel de tramway et trambus est évalué à 3 milliards $, le consortium propose un métro aérien qui coûterait deux fois moins cher sur la rive nord, à 1,55 milliard $. En ajoutant une ligne de 19 km à Lévis, les coûts grimpent à 2,31 milliards $. Pour chacune des quatre lignes utilisant la technologie Habegger, les coûts pour chaque kilomètre sont évalués à moins de 40 millions $.

Emprise au sol minime

La technologie Habegger, qui a notamment été utilisée à Moscou, Sydney, Brisbane, Hambourg, Kuala Lumpur et Saragosse, est beaucoup moins invasive que les deux autres (Skytrain et monorail ALWEG) et nécessite une emprise au sol minime. À l’exception de Moscou, où le béton a été employé, des piliers d’acier très minces sont généralement utilisés, ce qui ne défigure pas le paysage comme l’affirme le maire Régis Labeaume.

Les promoteurs du métro aérien sont convaincus de pouvoir trouver du financement privé pour ce projet, qui serait remboursé par la Ville et les gouvernements sur une période de 30 ans. Ils disent n’être liés à «aucun équipementier» et réitèrent qu’il n’a jamais été question d’un contrat de gré à gré comme le prétend la Ville de Québec, qui a soumis le dossier à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Le porte-parole du consortium, Louis Aucoin, dit n’avoir reçu aucun appel de l’UPAC jusqu’à présent et semble convaincu que le corps policier n’enquêtera pas au sujet des allégations de la Ville de Québec. Il profitera de son passage à Québec, ce mercredi, pour rencontrer le maire de Lévis Gilles Lehouillier et le chef de l’opposition à Québec, Jean-François Gosselin.