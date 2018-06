Nicki Minaj veut lancer une fondation en hommage à XXXTentacion

Nicki Minaj a répondu sans hésiter à l’appel quand l’idée d’une fondation pour lutter contre la violence armes à feu est née, suite au décès du rappeur de 20 ans, XXXTentacion.

De son vrai nom Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, l’artiste a été abattu dans sa voiture en Floride le 18 juin dernier.

Mardi, le rappeur Lil Uzi Vert a expliqué à ses fans sur Twitter qu’il voulait monter une fondation en hommage à son ami pour lutter contre la violence par armes à feu et venir en aide à sa famille et aussi son enfant – la mère de XXXTentacion a annoncé après la mort de son fils que sa petite amie était enceinte de lui.

Parmi les fans présents sur le réseau social se trouvait Nicki Minaj.

«Je serai honorée de t’aider, bébé. Envoie-moi les infos », a répondu la rappeuse qui a chanté avec XXXTentacion sur le titre The Way Life Goes. Lil Uzi Vert lui a répondu qu’il allait tout lui envoyer.