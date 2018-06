Pas besoin de se ruiner pour se protéger du soleil

Des crèmes solaires moins chères peuvent être tout aussi efficaces, selon une étude américaine.

Avec l’arrivée de la canicule la fin de semaine prochaine, il est important de se protéger contre les rayons du soleil afin d’éviter un vieillissement prématuré ou le cancer de la peau, qui est la forme de cancer la plus courante au pays.

70 crèmes testées

L’organisme américain de protection des consommateurs Consumer Reports a testé un peu plus de 70 crèmes solaires. Il a évalué si le produit protège adéquatement contre les rayons UVA et UVB en plus de vérifier s’ils offrent la protection FPS promise. Plusieurs de ces écrans solaires se trouvent aussi sur nos tablettes au Canada.

Parmi les meilleurs choix, la marque Laroche-Posay à 30$ le contenant ainsi que la marque maison de Walmart à 7$.

«Il ne faut pas se fier au prix, à la beauté de l’emballage ou à des buzzwords de marketing du genre “naturel” ou “puissance ultime”», indique Olivier Bernard, mieux connu sous le nom de Pharmachien.

Moins efficaces

Dans son rapport, Consumer Reports met aussi en doute l’efficacité des crèmes solaires qui ne contiennent que des filtres minéraux, tels que l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane.

Ces écrans créent une barrière physique. Les rayons rebondissent en quelque sorte sur la peau tandis que les écrans chimiques bloquent les rayons une fois qu’ils sont entrés dans l’épiderme.

«Je ne suis pas surpris. Même si ce sont d’excellents filtres UVA et UVB, il est raisonnable de penser que combiner différents filtres offre une meilleure protection», mentionne Olivier Bernard.

Le pharmacien Gabriel Torani remarque aussi que les crèmes avec filtres minéraux sont plus souvent mal appliquées, donc moins efficaces.

Pas juste la crème

«C’est tellement épais que les utilisateurs ont du mal à en mettre correctement. Les gens pensent aussi que comme c’est épais et visible, ils n’ont pas besoin d’en remettre régulièrement. En fin de compte, ils ont donc une moins bonne protection», remarque-t-il.

Pour le dermatologue spécialisé en mélanomes et cancers de peau au CHU de Québec Joël Claveau, l’important reste tout de même de mettre de la crème solaire, peu importe celle qu’on choisit. Mais il ne s’agit pas de la seule mesure à prendre pour se protéger du soleil.

«La crème solaire crée parfois un faux sentiment de sécurité. On pense que c’est un bouclier, mais les chapeaux, les vêtements anti-UV et les parasols aussi sont importants», insiste le spécialiste.

Les meilleures crèmes solaires

La Roche-Posay Anthelios XL Melt-In Lotion FPS 60

La première au palmarès des crèmes solaires en lotion testées par Consumer Reports.

Banana Boat Sun Comfort FPS 50 + en vaporisateur

La meilleure crème solaire en vaporisateur testée en vente chez nous.

Equate (Walmart) écran solaire vaporisation continue Sport FPS 30

Une excellente crème solaire en vaporisateur et la moins chère de celles que l’on trouve au Canada.

Aveeno Protect + Hydrate Lotion FPS 30

Une autre crème solaire en lotion recommandée par Consumer Reports.

Badger Active crème non parfumée FPS 30

Si vous voulez absolument une crème solaire minérale...

De fausses croyances

Plusieurs croyances subsistent au sujet de la crème solaire. En voici quatre, démolies par des experts.

1. Si je suis déjà bronzé, je ne brûlerai pas, alors je peux en mettre moins.

« Le bronzage n’empêche pas de créer des dommages à la peau. Les gens vont quantifier le dommage en regardant s’ils ont brûlé ou non, mais il y en a pareil. »

– Gabriel Torani

2. Les filtres chimiques donnent le cancer.

« Les inquiétudes à propos des écrans chimiques sont largement non fondées à ce jour. Pour certaines substances, on parle de risques théoriques basés sur des études isolées sur des modèles animaux ou en éprouvette. Ces recherches n’en sont pas au stade où l’on peut conclure quoi que ce soit chez l’humain. »

– Olivier Bernard

3. Avec un contenant, j’en ai assez pour tout l’été.

« Il faut mettre de la crème solaire toutes les deux heures, en quantité suffisante, environ 30 ml [l’équivalent d’un verre de shooter]. Les petits flacons peuvent durer un ou deux jours, alors que certaines personnes ont le même depuis 2 ou 3 ans. »

– George-Étienne Gagnon

4. « Il est préférable de faire sa crème solaire soi-même pour contrôler ce qui s’y trouve »

« Concevoir un écran solaire, c’est complexe. On est loin d’être certain d’avoir une couverture adéquate. Un produit peut être testé 100 fois avant de sortir sur le marché. C’est très réglementé. »

– Joël Claveau, dermatologue